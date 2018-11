Australian Open a dost. Šafářová se v lednu rozloučí s kariérou

„Rozhodla jsem se ukončit kariéru v Melbourne,“ řekla Lucie Šafářová. „Zdravotní komplikace byly velkým vodítkem.“

V září předčasně uzavřela sezonu kvůli přetrvávajícím zdravotním problémům, které ji v poslední době soužily až příliš často. Šafářová vynechávala části sezony, s tenisovým rokem se loučila předčasně.

Na letošních grandslamech v Paříži, Londýně a New Yorku reportérům naznačovala, že přemýšlí o konci kariéry. Definitivní rozhodnutí oznámila těsně před úvodním finálovým duelem Fed Cupu mezi Českem a USA.

„Dlouho jsem o tom přemýšlela. Už s Robem (Steckleym, trenérem) jsme se bavili, že tohle bude poslední sezona. Prožila jsem skvělou kariéru, už na to ale zdravotně nemám. A nechci se trápit na malých turnajích,“ vysvětlila. „Nechci končit tak, že budu hrát kvalifikace a trápit se tenisem. Myslím si, že by to tak být nemělo.“



Loučení si Šafářová naplánovala na oblíbený grandslam v Austrálii, kde došla nejdál do čtvrtfinále. Na něm plánuje hrát dvouhru i debl. A to i přesto, že by v singlu musela projít kvalifikací, protože aktuálně jí na žebříčku WTA patří 106. místo. Jméno parťačky pro debla zatím nezná.



„Žádný jiný turnaj před Melbourne neodehraju,“ řekla Šafářová.

O dalších aktivitách po profesionální kariéře Šafářová přemýšlí. „Rozhodně se chci rozhlédnout. Ale už teď mám nabídky pracovat v tenisovém prostředí, například jako agentka. Ráda bych také předávala zkušenosti. Teď si chci ale hlavně oddechnout.“



Šafářová vyhrála po boku Američanky Bethanie Mattekové-Sandsové pět grandslamů v deblu: pouze na vysněný Wimbledon společně tým „Bucie“ nedosáhl. S Barborou Strýcovou zase na olympiádě v Riu 2016 získala bronz.

Před třemi lety si bývalá světová pětka ve dvouhře zahrála finále na Roland Garros. Ve třech setech padla se Serenou Williamsovou.

V posledních letech nechyběla ani ve vítězných sestavách kapitána Petra Pály. Fedcupovou trofej získala v roce 2011, 2012, 2014 a 2015. U posledního triumfu před dvěma lety scházela.