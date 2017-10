Na Dakar s Alešem Lopraisem. Dvacet čtenářů okusí podmínky slavné rallye

Správně odpovědi 1) Aleš se poprvé Rallye Dakar zúčastnil jako? a. navigátor b. mechanik týmu Kamaz c. novinář pro magazín Svět motorů d. člen jury rozhodčích 2) V roce 2007 kdy Aleš poprvé závodil na RD jako první řidič mu navigoval… a. Ladislav Lála b. Petr Gilar c. Milan Holáň d. Vojtěch Štajf 3) Při jaké činnosti si Aleš Loprais zlomil dva obratle? a. oprava nápravy Tatry b. karate c. paragliding d. jízda na motorce 4) Na čem Aleš Loprais podle svých slov přežívá na závodech? a. na sušených kobylkách b. na brambůrkách c. na salámech a klobásách d. na kávových bobech 5) Kolik gramů váží volant, který používá Aleš Loprais ve svém závodním speciálu Tatra Queen 69 ReBron?

2,55 kilogramu

Pravidla soutěže