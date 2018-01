Jsem rád, že vůbec žiju. Jak se LeBron James odrazil z chudoby

Sportovní i sociální bilance LeBrona Jamese v okamžicích dovršení Kristových let nevyznívá vůbec špatně.

Přitom se skoro nemluví o tom, z jakých poměrů James vlastně vzešel. Město Akron, to je gumové srdce Ohia, sídlo Goodyearu a Firestonu. Ráj - nebo spíš peklo - metamfetaminu. Pod hranicí chudoby je 26,7 procenta obyvatel. Tady by chtěl žít málokdo.

LeBronova léta Předposlední den roku 2017 oslavil LeBron James 33. narozeniny. Byl to však trpký den. Jamesův Cleveland prohrál v Utahu.

A LeBron? Ten se narodil 30. prosince 1984 šestnáctileté svobodné matce Glorii Marii Jamesové, která ho poté sama vychovávala.

„Tam, odkud já pocházím, se narozeniny moc neřeší. Je mi třiatřicet a když si vybavím, v čem jsem vyrůstal... Ne všichni kluci z okolí se dožili osmnácti,“ zatáhl James debatu o představě ideálních oslav mladých multimilionářů. „Je pro mě požehnáním, že vůbec jsem a že jsem se dostal do pozice, v jaké jsem. Rozhodně to nepovažuju za samozřejmost.“

Jamesovo dětství bylo krušné. Stěhování z jednoho nuzného bytu do ještě horšího. Matčiny potíže najít si stálou práci. Ale zachránil ho sport. Možná doslova.

„Díky tomu všemu ke každému zápasu takhle přistupuju, proto takhle trénuju, proto takhle basketbal studuju. Proto jsem tím, kým jsem. Tomu kulatému oranžovému míči vděčím za všechno,“ vyznává se James z lásky ke sportu a nezní to strojeně.

Gloria u syna zasadila lásku k basketbalu a pak učinila těžké a zároveň důležité rozhodují: nechala LeBrona vyrůstat v rodině Franka Walkera, místního trenéra amerického fotbalu.

Další klíčová volba Jamesovy kariéry přišla s přesunem na střední školu: v žákovském týmu na letním okruhu AAU se LeBron skamarádil a sehrál se Sianem Cottonem, Druem Joycem III. a Williem McGee - říkali si tehdy Fab Four a slíbili si, že na střední půjdou spolu. Vybrali si St. Vincent-St. Mary High School, katolickou - a bílou - školu.

Naštvali tím pár lidí ve svém okolí. Ale jako cesta přežití se tenhle tah osvědčil...

Pak už to vypadá snadně. Čtrnáctiletý LeBron a jeho parťáci skončili v premiérové sezoně neporažení, od Jamesova druhého ročníku plnily basketbalové zápasy hlediště Rhodes Arenu, halu University of Akron pro pět a půl tisíce diváků.

V šestnácti se James objevil na titulních stranách magazínů SLAM a Sports Illustrated. Dál sbíral tituly a ceny. V sedmnácti si zažádal o výjimečné zařazení do draftu NBA 2002, v tom však neuspěl. Některé ze zápasů jeho poslední středoškolské sezony vysílal celostátní kanál ESPN...

Univerzity se ho mezitím snažily získat marně, přihlásil se do draftu 2003 a způsobil nadšení po celém Ohiu. Na dno NBA tehdy spadli Cavaliers ze sousedního Clevelandu a rádi si ho vyvolili jako číslo jedna. A už před první profesionální smlouvou se James podepsal pod dohodu s Nike. Na 90 milionů dolarů.

Že je unikátním talentem, o tom se nepochybovalo. A LeBron očekávání snad i překonal. Čtyři ceny pro nejužitečnějšího hráče NBA a tři tituly. Osm finálových účastí...

Jistota, že to vyjde, ale nepanuje nikdy. Ukazuje to osud Jamesova vzoru Doylana Robinsona. O pár let starší křídelník také vynikal na akronských palubovkách. „Vnímal jsem ho jako bestii, vzhlížel jsem k němu. Robinson se dostal na Ohio State - ale pak měl těžkou autonehodu a už nikdy basket nehrál,“ vypráví James příběh, který mu možná dodal pokoru.

LeBron James z Clevelandu zase jednou ukázal své svaly.

Výlet k vinicím v kalifornské Napě, menší sešlost v Salt Lake City. Další narozeninové přání od maminky Glorie, které uloží do archivu k těm ostatním. Tak vypadaly 33. narozeniny LeBrona Jamese. A taky porážka Clevelandu od Utahu.

„Vlastně je fajn být o dalších narozeninách na hřištích v NBA,“ těší Jamese při pohledu ze širší perspektivy. Ne že by se chystal končit. To ani náhodou.