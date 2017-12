James v Utahu smutní posedmé v řadě, Curry se vrátil vítěznou kanonádou

LeBron James se po dvou slabších střeleckých večerech předvedl proti Utahu 29 body (ač s trojkami 1/7 asi také spokojený nebude), přidal k nim osm doskoků, šest asistencí, ale též šest ztrát. A stejně jako po vystoupeních v halách Golden State a Sacramenta odešel jeho Cleveland poražen i tentokrát.

Úvod hostujícího celku byl v pořádku, po první čtvrtině vedl 32:22, ale po nástupu do druhé půle se skóre otočilo. Domácím se vydařila zejména třetí čtvrtina, k vítězství se odrazili sedmiminutovým úsekem, který vyhráli 23:3. Ve čtvrté části už dotahovali Cavaliers marně. Přiblížit se dokázali pouze na jednobodový odstup.

Jamesovi sekundovali Jeff Green s 22 body a Kevin Love s 20 body a 10 doskoky, Tristan Thompson je doplnil 11 body.

Na straně Jazz byl nejlepším střelcem nováček Donovan Mitchell s 29 body, Derrick Favors zvládl 19 bodů a Ricky Rubio v rozehrávačském souboji proti svému krajanovi Josému Calderónovi útočil na triple-double - má 16 bodů, 10 doskoků a osm asistencí. Švýcarský obranář Thabo Sefolosha zvládl 10 bodů a 12 doskoků.

LeBron James proti Utahu:

Stephen Curry se vrací po jedenáctizápasové absenci s kotníkem ve velkém stylu. Střelecký tahoun Golden State měl před zápasem s Memphisem na tréninku proměnit 94 ze 100 tříbodových pokusů. V duelu to vypadalo obdobně. Trefil 10 ze 13 střel zpoza oblouku (rekord sezony v NBA) a celkově vysázel 38 bodů.

Zápas prvního s posledním týmem Západní konference měli favorizovaní Warriors ve své moci. Po třech čtvrtinách vedli o 18 bodů a Curry, který vynechal téměř všechny prosincové zápasy, už v závěru mohl odpočívat. „Bylo to ještě mnohem lepší, než jsem si vůbec dokázal představit,“ prohlásil Curry s úsměvem po utkání.



V ofenzivním duelu, kdy Warriors vedli až o 21 bodů, byl Curry jasně nejlepším střelcem, Klay Thompson přidal 21 bodů (pět trojek), Kevin Durant 20 bodů a devět asistencí a Zaza Pačulija zazářil 17 body, osmi doskoky a šesti asistencemi za 23 minut hry. Draymond Green se ve druhé čtvrtině nechal vyloučit.

Útočnou jistotou Grizzlies byl Marc Gasol s 27 body (střelba 10/13, trojky 4/4), Tyreke Evans ho podpořil 22 body. Dvacetiletý nedraftovaný nováček Kobi Simmons se blýsknul 17 body, JaMychal Green se dostal na 12 bodů a osm doskoků. Celkově Memphis trefil 71,4 procent trojkových pokusů (15/21)

New Orleans padli doma s New Yorkem 103:105, přestože v koncovce vedli 101:96. Hostující tahoun Kristaps Porzingis výsledek sedmi body v řadě otočil. DeMarcus Cousins sice srovnal z trestných hodů, ale devět sekund před koncem byl na druhé straně při šestkách úspěšný Jarrett Jack - a Anthonymu Davisovi trojka do koše nespadla. Knicks vyhráli na půdě soupeře teprve potřetí.

Domácí Pelicans spoléhali právě na Davise (31 bodů, devět doskoků a pět bloků) s Cousinsem (29 bodů a 19 doskoků). Jrue Holiday přidal 13 bodů, Rajon Rondo zvládl vedle osmi bodů 12 asistencí).

Porzingis nastřílel celkem 30 bodů a k nim zapsal sedm doskoků. Dvouciferný počet bodů v dresu Knicks pak zvládli už jen Jarrett Jack (15 bodů a sedm asistencí) a Michael Beasley (15 bodů).

Kristaps Porzingis proti New Orleans:

Philadelphia uhájila v Denveru výhru 107:102, ač nenasadila Joela Embiida a Ben Simmons se trápil (po šesti bodech, doskocích a asistencích, pět ztrát i faulů). Dario Šarič byl nejlepším střelcem Sixers s 20 body, připojil devět doskoků a šest asistencí. J. J. Redick se dostal na 18 bodů, Robert Covington má double-double 15 bodů a 10 doskoků a náhradníci Jerryd Bayless s Richaunem Holmesem přidali po 14 bodech.

Nuggets nestačilo 31 bodů a osm doskoků mladíka Jamala Murrayho, Nikola Jokič zvládl 19 bodů, 13 doskoků a šest asistencí, Gary Harris 17 bodů a Trey Lyles 16 bodů plus osm doskoků. Will Barton dodal 14 bodů a sedm doskoků.

Detroit nepustil San Antonio ani jednou do vedení a domácí duel opanoval 93:79. Reggie Bullock napomohl 22 body, nováček Luke Kennard zaujal 20 body - pro oba je to nejlepší střelecký počin v kariéře. Ish Smith přidal 18 bodů a Andre Drummond připojil 14 bodů, 21 doskoků, šest asistencí a tři zisky. Tobias Harris se dostal na 12 bodů.

Spurs, kteří nastříleli nejméně bodů v sezoně, se snažili vést Kawhi Leonard s 18 body a LaMarcus Aldridge s 15 body. Pau Gasol přišel o sérii double-double, když k 10 bodům zapsal osm doskoků.

Orlandu nepomohlo k výhře nad Miami ani 39 bodů a sedm doskoků Aarona Gordona, ani vítězný první poločas 66:50 - nakonec ve floridském derby podlehlo 111:117.

Obrat Heat řídili Tyler Johnson s 31 body (22 z nich ve třetí čtvrtině) a Goran Dragič s 25 body (devět v posledních třech a půl minutách zápasu). Kelly Olynyk vysázel 17 bodů. Hassan Whiteside zvládl devět bodů a 13 doskoků. Ke Gordonovi se v dresu Magic přidal hlavně Evan Fournier s 23 body.

Aaron Gordon proti Miami:

Atlanta slaví výhru 104:89 nad Portlandem, když využila další zdravotní absence Damiana Lillarda. Dennis Schröder udával Hawks směr 22 body a osmi asistencemi, přes 12 bodů se dostalo pět jeho spoluhráčů - Marco Belinelli jich zvládl 14, Taurean Prince k 12 bodům dodal 10 doskoků a pět asistencí. Atlanta uspěla potřetí ze čtyř utkání.

Na straně Blazers byl nejvíc vidět Shabazz Napier s 21 body, osmi doskoky a šesti asistencemi, C. J. McCollum má 18 bodů a Al-farouq Aminu zvládl 10 bodů

Výsledky NBA

Detroit - San Antonio 93:79

Orlando - Miami 111:117

New Orleans - New York 103:105

Denver - Philadelphia 102:107

Utah - Cleveland 104:101

Golden State - Memphis 141:128

Atlanta - Portland 104:89