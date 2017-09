Z vizí je realita, Federerův sen ožil v Praze. A ta poslouchá chválu

Jak se bude vzpomínat na první ročník Laver Cupu Bombastické zahájení

Tisíce lidí na Staroměstském náměstí vítaly účastníky klání včetně samotného Lavera. „Úžasné! Těžko najdete někoho, komu by se to nelíbilo,“ prohlásil John McEnroe. Obecenstvo v hale

Snad každý z tenistů chválil diváky za jejich podporu v O2 areně. Lístky se prodaly do 50 zemí, ale většina návštěvníků byla z Česka. Fedal na jedné straně kurtu

Když Roger Federer a Rafael Nadal v sobotu spolu nastoupili do čtyřhry, bylo to prý, jako by se na pódiu sešli Mick Jagger a Bruce Springsteen. „Každý opravdový tenisový fanoušek se musí dívat,“ napsal na Twitter německý šampion Boris Becker. Komedie Kyrgiose a spol.

Stupínek pro přihlížející hráče Světa se proměnil v kabaret. Australan Nick Kyrgios a jeho parťáci vyváděli jako puberťáci. Skákali, plácali si, bouřlivě slavili získané body. Velkolepé finále

Roger Federer porazil v super tie-breaku Nicka Kyrgiose, čímž odvrátil akutní riziko srovnání na 12:12, což by znamenalo extra čtyřhru na jeden set. Skvělý duel!