Přijela pouť! Laver Cup nabídl hned na úvod elektrizující atmosféru

Kdo se vyvezl z metra před O2 arenu, potkal víc podobných prodejců. Že by se tenisová událost roku v Praze proměnila v blamáž? Ačkoliv program na začátku premiérového střetu Evropy a Světa nevypadal zrovna neodolatelně (Čilič – Tiafoe, Thiem – Isner), obecenstvo vidělo znamenitý tenis a působivou podívanou.

Už úvodní show byla v českých zemích nevídaná. V setmělé hale pořadatelé promítali na plochu i LED mantinely záběry z historie jako v monstrózním kině. „Na kurtu jsme se rvali jako tygři, mimo něj jsme se kamarádili,“ duněl z reproduktorů hlas legendárního Australana Roda Lavera, jehož jméno klání nese.

Příchod světelnými kužely ozářených kapitánů doprovázely kouřové efekty. Atmosféra byla doslova elektrizující, vždyť Björn Borg nakráčel na černé jeviště s bílými vlasy trčícími na všechny strany.

Jeho protějšek John McEnroe se rozesmál, stejně jako většina publika, a ukazoval příteli, že by si měl upravit poněkud výstřední účes.

Na speciálně upravených tribunách navzdory houfu překupníků u metra zbylo jen málo volných míst ze zhruba šestnáctitisícové kapacity. Další stovky tenisových příznivců bez vstupenky se uvelebily ve fanzóně vedle haly, kde vestoje či vsedě na pohovkách a lehátkách sledovaly zápasy na obří obrazovce.

Každý si mohl odskočit k jednomu z asi dvaceti stánků s pestrým občerstvením i točeným pivem, případně nahlédnout do tréninkové haly, v níž se rozcvičovali Nadal a spol. Kdo chce naživo spatřit některého hrdinu z několika metrů, má v provizorní aréně jedinečnou šanci. Samozřejmě potřebuje i kapku štěstí, aby natrefil na svého oblíbence.

Historicky první ročník Laver Cupu udělal na účastníky dojem už středečním slavnostním zahájením ve starobylém centru Prahy. Rebel McEnroe, jenž nemá ve zvyku někomu planě pochlebovat, po něm pravil: „Bylo to úžasné. Na náměstí se sešlo tolik lidí! Něco podobného zkoušeli i na jiných akcích, ale tady to vyšlo parádně. Nedovedu si představit, že by se to někomu nelíbilo.“

Kulisy v O2 areně byly na rozdíl od „Staromáku“ moderní, až kosmické. Zvláštní design v lavercupovém stylu má umpire, rozhledna pro rozhodčího, jenž na něj usedl v černých kalhotách a bílé košili.

Diváci pochopitelně zvlášť neburáceli. Těžko mohli hned přilnout k některému ze čtyř hráčů, k nimž drtivá většina z nich neměla vztah. Svou znalost ovšem projevovali příkladným chováním, uctivým potleskem a klidem při výměnách, v jejichž průběhu bylo dobře slyšet cinkání skleniček a břinkání příborů o talíře v přilehlých restauracích.

Soupeření a přátelství na začátku citované Laverem se na dvorci snoubilo takřka dokonale. Členové evropského týmu se před utkáním chytili za ramena. Jejich protivníci zase v napínavých chvílích divoce vyskakovali ze svého gauče na stupínku u kurtu. „Come on, Is! Let‘s go, buddy!“ hnali Johna Isnera.

McEnroe burcoval své hochy, Nick Kyrgios a jeho rozpustilí parťáci vyhecovali obecenstvo k mexické vlně. Pátek se navzdory převaze Evropanů stal festivalem tie-breaků. Mače byly dramatické. Večerní debl s Berdychovou účastí vyprovokoval vřelejší vlastenecké reakce.

Grandiózní pouť v Libni bavila, ač v pátek nevybalila všechny atrakce.