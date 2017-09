V golfu už vášně planou. A u nás se rozhoří, tvrdí McEnroe

Tenis se ani netají tím, že by rád tenhle úspěch okopíroval. „Věřím tomu,“ říká kapitán světového výběru na Laver Cupu John McEnroe na dotaz, zda i na kurtu mohou vzplát takové vášně, s nimiž Američané v golfu vyrážejí proti konkurenci. „Jasně, záleží hlavně na hráčích samých a na tom, co předvedou. Ale vidím to slibně.“

Budovat tradici je těžké, leč nezbytné. „Mojí původní myšlenkou bylo uspořádat oslavu tenisu. Pak to ale ostatní výrazně pozvedli tím, když přišli se systémem podobným Ryder Cupu,“ líčí Roger Federer, jeden z otců konceptu, který se v O2 areně snaží prorazit.

„Naši šanci na úspěch zvyšuje jednak angažmá Rogera – a hlavně jméno Rod Laver. Je to legenda, idol můj i mnoha dalších,“ doplňuje McEnroe.

Pojmenovat akci po žijícím člověku je svým způsobem kurážné, zvlášť když chce Laver Cup setrvat v tenisovém kalendáři ne roky, spíš desetiletí. Na druhou stranu je Laver výtečný patron. „A i název zní cool,“ říká Američan John Isner.

Ten zároveň přidal dobrý postřeh: zatímco golfové mezinárodní akce, k nimž pořadatelé Laver Cupu vzhlížejí, mají stále ve středu zástupce USA, tenis nikoli. „Evropa vládne, a už spoustu let. Takže se koncept tak trochu obrací,“ připomíná Isner, že posledním neevropským vítězem grandslamu byl Juan Martín del Potro v roce 2009. Amerika čeká dokonce od triumfu Andyho Roddicka na US Open 2003.

To, že v golfu vždy hrají USA proti někomu, usnadňuje vytváření identity zúčastněných. Tenisté se v Praze dušují, že také cítí „dotek dějin“. Že se něco podobného rodí už teď a že v budoucnu vše bude jen sílit.

„Bereme to vážně,“ říká Australan Nick Kyrgios, který jinak mívá sklony ke spoustě nevážných věcí. „Je to něco zcela jiného než asijská liga IPTL nebo Hopman Cup. Je to mnohem serióznější záležitost.“

Jack Nicklaus drží palce také. „Tak jako u nás v golfu, i tady vzniká unikátní formát. Dostanete dohromady ty nejlepší borce na vrcholu formy,“ líčí z vlastní zkušenosti. „Uvidíte, vítězem bude celý tenis.“

Třeba má pravdu. Ale odvážnost takové teze rozsoudí pouze čas.