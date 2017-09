LAVER CUP: Nadal, Federer, Berdych či Kyrgios. Kdo dále míří do Prahy?

Výběr Evropy

Věk: 6. června 1956 (61 let)

Národnost: švédská

Kariéra: Bývalá světová jednička a člen tenisové síně slávy. Známý kliďas získal 11 grandslamových titulů (Rolland Garros - 1974, 1975, 1978, 1979, 1980, 1981, Wimbledon - 1976, 1977, 1978, 1979, 1980). Kromě symbolické čelenky byl proslulý i svým revolučním stylem: liftované údery, obouručný bekhend (pozůstatek Borgova hokejového dětství). Kariéru se rozhodl ukončit ve 25 letech. O návrat se pokusil ještě začátkem 90. let, jenže všech 13 zápasů, do kterých nastoupil, prohrál.

Věk: 3. června 1986 (31 let)

Národnost: španělská

Kariéra: V současné době vládce mužského žebříčku (poprvé se stal světovou jedničkou v roce 2008, od té doby na čele strávil více než 100 týdnů). Často také označován za nejlepšího antukáře všech dob. Španěl v letošní sezoně získal na Roland Garros už desátý titul, k tomu přidal ještě tři turnajová vítězství - vždy na antuce. Finále si také letos zahrál na Australian Open a US Open. Ve Flushing Meadows získal už 16. grandslamový titul. Navíc po více než třech letech znovu ovládl turnaj na tvrdém povrchu.

Věk: 8. srpna 1981 (36 let)

Národnost: švýcarská

Kariéra: Šest měsíců v loňské sezoně vynechal vinou zranění. Švýcarský gentleman se ale na kurty vrátil ve velkém stylu. Ovládl ostře sledované finále Australian Open proti Nadalovi, vynechal Roland Garros, aby se lépe připravil na oblíbený Wimbledon. A vyplatilo se. V All England Clubu získal už 19. grandslamový titul. V pozici světové jedničky strávil 302 týdnů, z toho 237 v řadě. Aktuálně mu patří třetí příčka.

Věk: 28. září 1988 (28 let)

Národnost: chorvatská

Kariéra: Dlouhán z Balkánu kroutí na okruhu už dvanáctou sezonu. Během ní získal 17 titulů. Před třemi lety na US Open dosáhl jako třetí Chorvat v historii na grandslamový titul, když ve finále zdolal Japonce Nišikoriho. Letos si také vylepšil žebříčkové maximum, když se prokousal až na páté místo.

Věk: 3. září 1993 (24 let)

Národnost: rakouská

Kariéra: Zástupce nastupující generace. Mladík z podhůři Alp platí za skvělého antukáře, někteří o něm hovoří jako o možném nástupci Rafaela Nadala. Vyniká jednoručním bekhendem. Ovládl už osm ATP turnajů, na grandslamový primát stále čeká. Na Roland Garros obhájil loňskou účast v semifinále.

Věk: 17. září 1985 (32 let)

Národnost: česká

Kariéra: Sedm sezon strávil rodák z Valašského Meziříčí v Top 10 tenisového žebříčku. V květnu 2015 dokonce okupoval čtvrtou příčku. Je jedním z pěti stále aktivních tenistů, kteří nastoupili v semifinále na všech grandslamech sezony (také Murray, Djokovič, Nadal a Federer). Získal 13 turnajových titulů. Před sedmi lety si zahrál finále Wimbledonu, kde nestačil na Nadala. Letos v All England Clubu vypadl v semifinále s Federerem. Českému týmu pomohl v letech 2012 a 2013 k vítězství v Davis Cupu.

Věk: 20.4. 1997 (20 let)

Národnost: německá

Kariéra: V loňské sezoně se stal vůbec nejmladším hráčem, jenž nakoukl do elitní dvacítky žebříčku. I o rok později rodák z Hamburku válí. Ve finále v Římě zdolal Novaka Djokoviče, v Montrealu si poradil s Rogerem Federerem. Získal pět turnajových primátů. Na grandslamu zatím dokráčel nejdál do osmifinále letos ve Wimbledonu.

Výběr světa

Věk: 16. února 1959 (58 let)

Národnost: americká

Kariéra: Rodák z New Yorku se slavnými údery, ale také nechvalně známou výbušností. Pro sedminásobného grandslamového šampiona byl natolik typický styl servis-volej. Často ale také utrousil několik poznámek k rozhodčím. V sezoně 1984 (82 výher, 3 porážky) byl dokonce na tři týdny suspendován kvůli výlevu směrem k rozhodčímu. „Big Mac“, jak se mu přezdívá, pomohl své zemi také k pěti Daviscupovým titulům. Ve dvouhře získal 77 titulů, v deblu o pět méně.

Věk: 26. dubna 1985 (32 let)

Národnost: americká

Kariéra: Obr z Floridy, jenž svou hru opírá především o dělový servis. Ostatně během jedenácti let na okruhu zapsal už více než devět tisíc es (čtvrtý nejvyšší výkon v historii). Pyšnit se může ziskem 12 turnajových titulů. Zajímavostí je, že hned deset z nich získal na americké půdě, zbylé dva v Aucklandu na Novém Zélandu. Před sedmi lety v prvním kole Wimbledonu odehrál proti Nicolasu Mahutovi nejdelší zápas historie. Po 11 hodinách a pěti minutách se tehdy radoval právě Isner.

Věk: 24. září 1992 (24 let)

Národnost: americká

Kariéra: Tvrdé podání a smrtící forhend charakterizují rodáka z Kansasu. V letošní sezoně poprvé pronikl mezi nejlepších 25 tenistů singlového žebříčku. Na okruhu ovládl 11 turnajů, z toho pouze tři ve dvouhře. Na olympiádě v Riu získal po boku Bethanie Mattekové-Sandsové zlato ve smíšené čtyřhře, se Stevem Johnsonem poté bronz v deblu.

Věk: 27. dubna 1995 (22 let)

Národnost: australská

Kariéra: Bouřlivák s řeckými kořeny zakončil loňskou sezonu jako nejmladší hráč Top 20. A mezi elitou zůstává nadále (aktuálně 17. příčka). Letos neovládl žádný turnaj, do finále došel v Cincinnati. Na jaře pomohl v týmové soutěži k porážce českého výběru v prvním kole Davis Cupu.

Věk: 10. července 1987 (30 let)

Národnost: americká

Kariéra: Prožívá jednu z nejlepších sezon. Dlouhých 42 grandslamů čekal na účast v semifinále jakéhokoliv majoru, než vše prolomil letos ve Wimbledonu. Do čtvrtfinále navíc dokráčel i na domácím US Open. Celkem má doma 10 turnajových vavřínů, z toho dva z letošního roku (Acapulco, Los Cabos).

Frances Tiafoe

Věk: 20. ledna 1998 (19 let)

Národnost: americká

Kariéra: Levoruký rodák z College Parku v Marylandu patří k největším americkým nadějím budoucnosti. Letos se blýskl třeba výhrou nad Zverevem v Cincinnati, na turnaji v Houstonu si zase spolu s Brownem zahrál finále čtyřhry. Ve světovém žebříčku figuruje aktuálně na 72. místě.

Věk: 15. dubna 1999 (18 let)

Národnost: kanadská

Kariéra: Mladík s ruskými kořeny je nejmladším účastníkem Laver Cupu. V minulé sezoně ovládl wimbledonskou juniorku, letos dokráčel na US Open z kvalifikace až do čtvrtého kola. Na domácím turnaji v Montrealu se blýskl výhrami nad Del Potrem a Nadalem. Jeho tažení nakonec skončilo mezi čtyřmi nejlepšími, stal se ale nejmladším účastníkem semifinále na turnaji série Masters.