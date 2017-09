Berdych: Já ve čtyřhře s Rafou? Strašně se těším. Snad nás lidi poženou

V pražské O2 aréně už zažil velké daviscupové duely, při nichž publikum bouřilo nadšením. „Pevně doufám, že to bude hodně podobné. Že se lidi rychle zapojí a vytvoří skvělou atmosféru. Troufnu si říct, že takový svátek tenisu si to zaslouží,“ vyprávěl Berdych před startem Laver Cupu. „Atmosféra totiž dělá každý duel ještě lepším.“

Zbrusu nová akce se rozjede v pátek a Berdych začne opravdu mimořádným duelem: čtyřhrou po boku Rafaela Nadala. Jejich protivníky bude americko-australské duo Jack Sock, Nick Kyrgios.

„Doufám, že nás celá hala požene, aby se nám první ročník podařilo vyhrát,“ pronesl jediný český aktér Laver Cupu.

Jak se váš start ve čtyřhře rodil?

Měli jsme týmovou poradu, kdy jsme nad tím seděli a vymýšleli strategii na celé tři dny. Člověk se musí dobře rozhodnout i podle toho, co může potenciálně nastat v neděli. To je něco rozdílného než třeba v Davis Cupu.

Oproti Nadalovi do prvního dne nezasáhne Roger Federer. Cíleně?

To také vzniklo z porady. Vychází to i z formátu Laver Cupu – v pátek a v sobotu nikdo nemůže hrát oba singly, musí se to rozdělit. Musíte vidět tři dny z širšího pohledu, nejen každý den jednotlivě. Rozhodli jsme se takto a myslíme si, že to bude nejlepší.

Za parťáka budete mít světovou jedničku, vám osobně debly také jdou. S trochou nadsázky: nebyla by ostuda s Nadalem prohrát?

To nevím – když se podíváme na sílu páru, co budeme mít za soupeře, žádná sranda to nebude. Navíc nechci říct, že jsou jenom výborní deblisti: Sock je vynikající deblista a skvělý singlista, Nick (Kyrgios) je samozřejmě výborný singlista a i když deblů moc nenahrál, jeho hra se do něj perfektně hodí. Bude to rychlé a intenzivní, člověk nebude mít čas na nějaké sehrávání. Hodně to bude o instinktu. Proto se těžko předpovídá, jestli jsme favority my, nebo oni.

Jaké to bude nastoupit s levorukým kumpánem?

Je pravda, že moc deblů s levákem jsem nenahrál. Ale vzhledem k tomu, že Rafa rád hraje z forhendu, by to pro nás oba mohla být ta lepší varianta. Byť jsme spolu nikdy nehráli, můžeme oba hrát z lepší strany, což je taky hodně důležité. Hodí se to pro sebevědomí.

V Davis Cupu jste zažil velké čtyřhry po boku Radka Štěpánka. Tohle bude úplně jiný parťák, že?

Moc odlišnějších hráčů bychom hledali asi jen těžko. Ale to není vůbec na škodu. Jen to ukazuje, že tenis je v tomhle nádherný sport – každý je jiný, každý má svoje kvality. Musíme se hodně rychle sehrát a zápas zvládnout.

Jak vlastně probíhá utužování týmu?

Všichni jsme hrozně rychle a přirozeně vzali za své, že jsme tu od toho, abychom vyhráli. Všichni jsou v Praze už od úterý, ve středu jsme měli strašně příjemnou týmovou večeři, na což třeba po turnajích absolutně není vůbec čas a nepřipadá to v úvahu. Bylo to hrozně fajn. Všichni se sejdou u jednoho stolu a člověk zapomene, co dělá dennodenně na tenisu. Tak to má být.

Ujal jste se tak trochu role hostitele?

Možná v nějakých drobných detailech, ale jinak je všechno skvěle připravené, zařízené. Nejsme tu od toho, abychom někam chodili a na něco koukali. Ale musím znovu říct, že je fakt příjemné, že se první ročník koná v Praze – a já můžu být jeho součástí.