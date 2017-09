Tak nóbl akci jsme ještě nepořádali, říká šéf haly o Laver Cupu

Jinak klání mezi Evropou a Světem považuje za výnosnou zakázku i báječnou reklamu pro halu, město i celou zemi. „Jako amatérský tenista a fanoušek jsem se samozřejmě těšil,“ řekl. „Jako člověk zodpovědný za chod arény jsem měl smíšené pocity. Pořád jsem byl ve střehu, aby všechno proběhlo, jak má. Nejsilnější je ale asi radost z toho, že pořádáme tak unikátní akci.“

V čem je pro vás tak výjimečná?

O2 arena je jediná hala, která hostila finále Fed Cupu a Davis Cupu v jednom roce, dokonce v jediném měsíci – listopadu 2012. Tehdy jsme si říkali, co víc může přijít? Asi už nic.

A potom?

Pak nám zaklepali na dveře nejlepší tenisté světa. Teď u nás hrají první ročník turnaje, jehož význam v budoucnosti stále poroste. Bereme jako poctu, že si pořadatelé vybrali právě nás.

Co vám nadělalo největší starosti?

Aby bylo dokonale připravené prostředí a pohoštění pro VIP hosty. Tenisoví příznivci, zvlášť ze zahraničí, jsou náročnější než třeba ti hokejoví. Chtěl jsem dohlédnout na všechny maličkosti od jídla po bezpečnost.

Co vás v organizačním finiši překvapilo?

Protože se jedná o první ročník, na Laver Cup neexistuje nějaký manuál, podle kterého bychom jeli. Všechno je nové, všechno se nastavuje v běhu. Mezi pořadateli je několik partnerů, bylo potřeba vše sladit. Ale myslím, že se nám halu podařilo připravit na požadovanou úroveň.

To znamená?

Podle mě se prostředí v aréně klidně dá srovnat s Turnajem mistrů v Londýně. Možná ho i překonává. Patří dík všem kolegům, zaměstnancům i firmám, se kterými jsme spolupracovali. Řada lidí se v tomto týdnu moc nevyspala.

Považujete Laver Cup za nejvíc nóbl akci, která se v hale konala?

Ano. Řekl bych, že jsme pro top klientelu museli splnit nejnáročnější podmínky za celé moje působení v aréně. Není se čemu divit. Tenis je populární sport a máme tu Federera s Nadalem. Nároky některých fanoušků jsou obrovské.

SVĚTOVÁ TENISOVÁ SHOW V PRAZE. Výběr světa proti výběru Evropy. Souboj za chvíli začne.

Co jste pro ně například museli udělat?

Proběhly dekorace prostorů, které jinak používáme pro jiné účely. Například restaurací Lokomotivka lidé při koncertech obvykle procházejí na plochu. Teď je z ní top restaurace, kterou byste na fotkách nepoznal. Úplně jinak vypadají šatny a přilehlé chodby s portréty hráčů. Jsou nádherné.

Takže i prostředí pro hráče je výjimečné?

Hokejisté by kabiny nepoznali. Na jejich úpravu si Laver Cup přivezl zahraničního partnera. Každopádně se i v tomto ohledu ukázala síla našeho domu, jeho multifunkcionalita. Jednou u nás můžou skákat motokrosaři v bahně, jindy se tu hraje světový tenis, další den uspořádáme koncert. Díky tomu jsme úspěšní.

V čem je třeba občerstvení pro hosty přepychové?

Máme vlastní catering, který pod vedením Tomáše Kněže pracuje na přípravě těch nejlepších menu. Akce je ale tak velká, že mu s takovým množstvím musí pomáhat i další špičkoví šéfkuchaři Marek Raditsch a Ondřej Koráb. Denně uvaříme a podáváme přes deset tisíc VIP menu, což z nás dělá největší luxusní restauraci v republice.

Jaké dobroty třeba servírujete?

Na jídelním lístku máme například do růžova pečený jelení hřbet marinovaný v jalovci, podávaný s pošírovanou hruškou v portském víně, švestkovou omáčkou s kapkou domácí pálenky a bylinkovými knedlíky. Nebo telecí tataráček s lanýžovým kaviárem, zeleným jablkem a křepelčím vajíčkem. A taky pečené mušle s květákem a rozinkami na máslové omáčce s koprem a kapary.

Jak vlastně vypadá celá armáda lidí, kteří se na přípravě podíleli?

Je to mraveniště. O pohodlí a bezpečnost všech návštěvníků – na pět zápasových bloků jich sem přijde asi 80 tisíc – se starají asi dva tisíce lidí. Někdy sám obdivuju kolegy, že to všechno dokážou zvládnout.

Jaké profese koordinujete?

Kuchaře, pomocné síly, číšníky, hostesky. Staráme se o úklid, jsou tu hasiči, policisté. Pak lidé, kteří obsluhují audio a video média… Stovka dobrovolníků. Jsme v kontaktu s dopravními podniky. Zvláštní kapitolou je bezpečnost.

Ano?

Máme sice čtyřicet vchodů, ale kdo přijde deset minut před úvodním servisem, nemůže ho stihnout. Každý musí projít dvěma prohlídkami, proto jako obvykle prosíme diváky, aby dorazili s předstihem.

Přípravy na premiérový Laver Cup vrcholí, hrát se bude na dvorci černé barvy,

Rostou obavy a přibývá bezpečnostních opatření vzhledem ke stále se objevujícím teroristickým útokům v Evropě?

Opatření jsou zhruba na úrovni mistrovství světa v hokeji. Hala prochází pyrotechnickými prohlídkami. Nově se na některých komunikacích umísťují betonové zábrany. Máme nový kamerový systém, s kamerami s vysokým rozlišením. Instalovali jsme nový evakuační systém. Některá opatření jsou nad běžnou úroveň koncertů nebo zápasů hokejové extraligy.

Bude pro vás Laver Cup navzdory všem zvýšeným nákladům vysoce výnosnou zakázkou?

]Pořád je to pro nás top akce. Dlouho na ni budeme vzpomínat. Co se týče ekonomiky, mohli jsme při vyjednávání smlouvy být před rokem agresivnější. Ale Laver Cup určitě prospěje pověsti O2 areny, její popularitě, jménu Prahy a České republiky.

Dovedete odhadnout, kolik vyděláte?

Odhady máme. Určitě počítáme se ziskem. Laver Cup bude výnosnější než zápasy hokejové extraligy.

To ovšem není překvapení…

Zatím bych nechtěl být konkrétnější. Každopádně bereme Laver Cup také jako investici do budoucnosti. Na úpravy haly jsme kvůli němu vynaložili miliony korun, které v ní zůstanou. Arény většinou fungují s podporou měst či krajů, zatímco my hospodaříme na čistě privátní bázi. Musíme si na provoz a rozvoj vydělat. Laver Cup nám v tom pomůže.

S prodejem vstupenek jste museli být spokojeni, ne?

V říjnu 2016 jsme v Londýně seděli v jedné zasedačce a diskutovali o lístcích se zahraničním agentem, který se snažil posouvat jejich cenu výš. My jsme ji zase zkoušeli snížit, aby byla přijatelná i pro naše fanoušky.

Povedlo se to podle vašich představ?

Nakonec se podařilo vyvážit cenu na správnou úroveň. Pár vstupenek na stránkách zůstalo, ale většinou jsou to jednotlivá místa v řadách. Další sedačky jsme odblokovali, protože se až dodatečně zjistilo, že je z nich dobrá viditelnost. Třetina návštěvníků dorazí ze zahraničí. Prodali jsme lístky do padesáti zemí.

Podaří-li se vám Laver Cup, můžete v budoucnu do Prahy přilákat další výjimečné podniky?

Určitě. Sledujeme, jak Laver Cup zvedá popularitu Prahy a O2 areny, která patří k největším v Evropě. Ukazujeme, že dokážeme postavit, co si kdo vymyslí. Vzhledem k dalšímu zájmu o pořádání velkých sportovních akcí je pro nás Laver Cup skvělou reklamou. I proto zvažujeme, že dokončíme malou arénu, která byla v původním projektu jako tréninková hokejová plocha. Kdybychom ještě dokázali zvětšit naši kapacitu, měli bychom v Evropě jen malou konkurenci.