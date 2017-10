Jaký tvar má zeměkoule? Bojem za vlastní názor ke zhloupnutí Ameriky

Pětadvacetiletý Irving prý věří, že ho osud předurčil k větším věcem než je hraní basketbalu. Byť v něm se dostal na úplně nejvyšší úroveň a zajistil si stamilionové příjmy.

Jeho ruce ovládají míč jako málokteré jiné na planetě. Stejně jedinečné bývají jeho výkony, když předstoupí před mikrofony a otevře ústa.

Během letošního léta si Irving vymínil odchod z Clevelandu. V tom není první ani poslední - ovšem takové vzdorování se obvykle odehrává, když hráči marně touží po výhrách.

Cavaliers jsou přitom finalisté posledních tří ročníků NBA a loni slavnou ligu ovládli. Irving to však vnímá jinak, šťastným ho učiní odchod za obzor dosavadního parťáka LeBrona Jamese.

Klub z Ohia ho nakonec poslal do Bostonu. V dresu slavných Celtics zatím Irving spokojený je, tým na něj bude spoléhat. A svou radost projevuje tím, že Cleveland označuje za „dudy“ a Boston za „nebe“. Jeho vzkazy Jamesovi a fanouškům z bývalého domova najdete zde.

Zda tato změna byla dobrým nápadem, naznačí první sezonní souboj Bostonu s Clevelandem, hraje se v noci z úterý na středu coby otvírák nového ročníku NBA.

Někdo by Irvinga po jeho vzkazech do Clevelandu mohl označit za sólistu, jiný by dal přednost slovu sobec. Ale možná je to jinak a on prostě jen potřebuje kráčet proti proudu.

Placka, koule, placka...

Specifická povaha Kyrieho Irvinga se ale vyjevuje už od letošního února. Z ničeho nic začal hovořit o tom, že Země musí být plochá a že ji navíc ovládají ilumináti. Že důkazy jsou všude kolem nás, jen se o nich v médiích nesmí mluvit.

Kdo je Kyrie Irving Sportovní cíle si Irving splnil už před pětadvacátými narozeninami. Loni se stal s Clevelandem Cavaliers šampionem NBA, v rozhodujícím finále trefil vítěznou střelu. S americkou reprezentací následně ovládl olympiádu v Riu. A titul mistra světa má, spolu s cenou pro nejužitečnějšího hráče finále, v držení už tři roky. Do NBA vstoupil v roce 2011 jako jednička draftu a v Clevelandu strávil prvních šest let své profesionální kariéry. Letos v létě si vynutil výměnu do Boston Celtics.

Těsně před letošním Utkáním hvězd NBA si Kyrieho pozvali dva matadoři z tehdejší clevelandské sestavy Chaning Frye a Richard Jefferson do svého podcastu Road Trippin’ With RJ & Channing.

Rodák z Melbourne, který rok navštěvoval univerzitu Duke, jim i zbytku světa pověděl, že:

- Země je placatá.

- Martina Luthera Kinga a Boba Marleyho zabila CIA, protože usilovali o jednotu mezi lidmi.

- Američané nikdy nepřistáli na Měsíci.

- Dinosauři neexistovali.

- Mimozemšťany si vymysleli lidé.

- Mimozemšťani se nám pokoušejí podsouvat myšlenky.

Irving zkrátka tvrdil, že odmítá věřit oficiálním verzím. „Jisté skupiny“ prý mohou za matení veřejnosti. „Máme to tu přímo před očima. Říkám vám, máme to přímo před očima. Oni nám lžou... Nedostáváme všechny informace, jenom ty, které se nám rozhodnout dát. Nasměrují vás a ukazují vám, čemu máte věřit a čemu ne. Pravda je přímo tady, jenom ji musíte hledat.“

Bylo z toho solidní haló. Už proto, že Irving vzápětí americkým i světovým médiím potvrdil, že mezi spoluhráči rozhodně nežertoval.

A pak svá slova zauzloval. Pravil, že je „vědecky nemožné“, aby Země byla placatá. Média prý zpolitizovala jeho výroky. Po čase znovu zopakoval svou „pravdu o zeměploše“. V září se snad jeho šaráda zakončila, když uznal, že pouze provokoval. A konstatoval, jak je spokojený, že mu jeho taktika vyšla.

Neměl to být jen tak nějaký žert. Kyrie Irving se rozhodl, že bude v lidech podporovat jejich vlastní názory. I bludy jsou podle jeho mínění fajn - podstatné je, když jste svůj.

„Proč bychom měli být trestáni za to, že se neshodujeme s tím, co si myslí většina? Je správné uvažovat samostatně, formulovat vlastní myšlenky a názory a být schopen je předávat dále,“ usoudil Irving.

Joe Vardon z Cleveland.com přišel s tezí, že milého Kyrieho nejspíš štvalo, jak se novináři ptají LeBrona Jamese na politická a společenská témata. Aby na sebe upoutal pozornost, prohlásil něco nehorázného.

Irvingovi následovníci

Sám Irving svou tezi opustil, ta však žije svým vlastním životem. Hlavně ve Spojených státech.

Někdo si tropil žerty, když Irvinga podpořil, a média mu to na pár dní zbaštila. Třeba Shaquille O’Neal nejprve prohlásil, že: „Země je placka, protože jinak by všichni Číňani spadli.“ Pak vše otočil zemanovským dovětkem, že kdo mu to uvěřil, musí být idiot.

Jiní sportovci na placaté zeměkouli možná žijí. Draymond Green, další hvězda dnešní NBA a absolvent Michigan State University, pronesl: „Země by mohla být placatá. Nevím, nezjistil jsem si o tom dost. Neřekl bych, že je to vyloženě šílené. Je to jenom (Irvingův) názor. Je těžké nazvat cizí názor šíleným. On si ti myslí. Já nevím, jestli je Země kulatá, nebo placatá. Nevím, mohla by být placatá.“

Do Teamu Flat Earth se více či méně přidali i Irvingův bostonský spoluhráč Jaylen Brown, Wilson Chandler z Denveru či hráč amerického fotbalu Darius Slay. Také další muž z NFL Sammy Watkins soudí, že Země je placka. Proč? Protože z médií slyší, že je koule. To zní logicky.

Vědci, učitelé a jejich spiknutí

Zato popularizátoři vědy a učitelé se nesmáli. Bill Nye poznamenal, že je „ve střehu, když veřejně známí lidé - anebo lidé obecně - naznačují že Země nemusí být kulatá.“

Ještě protivnější byl na Irvinga oblíbený astrofyzik Neil deGrasse Tyson. „Jsme ve svobodné zemi, musíte mít právo myslet si a říkat, co chcete. Když chce věřit, že Země je placatá, budiž. Hraje basketbal a nejde pracovat do NASA. Chci tím říci, že když máte problémy s chápáním okolního světa, vyhněte se povoláním, kde je to nezbytné,“ prohlásil kysele. A navrhl odeslat Kyrieho Irvinga a všechny, kdo si jako on myslí, že Země je placatá, do vesmíru. To bylo ještě na jaře.

Středoškolský učitel fyziky Nick Gurol v červenci vylíčil své zážitky, že mu jeho studenti po Irvingových slovech nedůvěřují. „Začal jsem panikařit. V čem jsem selhal, že děti věří v placatou Zemi, protože to řekl nějaký basketbalista?“ ptá se. „Studenti si myslí, že jsem součástí nějakého spiknutí.“

A Irving? Ten už objevuje další lidské činnosti. Třeba farmaření. Chce skupovat pozemky a rád by je poskytl pro vybudování nové soběstačné komunity.

Anebo to je zase jen nějaký neuchopitelný fór?

Kyrie Irving filmařem Kyrie Irving rád mate lidi. Ale ještě donedávna to bylo pouze v souvislosti s nevinným skotačením v kůži strýčka Drewa. V minulých pěti letech Irving účinkoval v sérii reklamních spotů pro Pepsi. Ukrytý za masku sedmdesátiletého muže ne nepodobného bostonské legendě Billu Russellovi řádil na basketbalových kurtech. Tyto minifilmy vznikly celkem čtyři, sám Irving se podílel na scénáři a některé režíroval. Herecky mu v nich postupně přihrávali další falešní staříci Kevin Love, Ray Allen, Nate Robinson a Baron Davis, objevila se i hvězda WNBA Maya Mooreová - zvlášť po její smeči asi sotvakdo může věřit, že natáčení proběhlo mezi nic netušícími diváky.