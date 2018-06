Bulhaři zůstali ve hře o MS, Vezenkova nezastavil ani kelímek

Bulhaři v zápase přišli o desetibodové vedení, Islanďané zase na přelomu třetí a čtvrté části vytrousili osmibodový náskok. Rozhodovalo se tak až v posledních sekundách.

Vítěze nakonec určily trestné hody. Ty klíčové proměnil Božidar Avramov 64 sekund před koncem. Islanďané už šestibodový odstup zlikvidovat nedokázali.

Jednu šanci na obrat však Seveřané dostali: sedm sekund před koncem měl Haukur Palsson na ruce vítěznou trojku, jenže neuspěl.

Hlavní zbraní vítězných Bulharů byl pivot Saša Vezenkov. Jen pár hodin poté, co s ním FC Barcelona ukončila spolupráci, si o nové angažmá řekl 19 body a sedmi doskoky. V závěru to však byl on, kdo dal Islandu šanci - sám při trestných hodech zaváhal.

Dvaadvacetiletého Vezenkova potkal i jeden kuriózní moment - do obličeje ho zasáhl odražený kelímek.

.

Nejlepším hráčem Islandu byl Hlynur Baeringsson s 16 body a sedmi doskoky, Martin Hermannsson a Haukur Palsson zaznamenali po 14 bodech. Druhý jmenovaný se dostal i na šest asistencí.

Ve skupině G si pro své čtvrté vítězství dojeli Srbové do Gruzie. Uspěli jednoznačným skóre 87:50, když soupeře od začátku do konce drtili.

Dejan Todorovič se blýskl 24 body, šesti asistencemi a pěti doskoky, Dragan Milosavljevič přidal 15 bodů, šest doskoků a čtyři asistence. Vidět byli i Boban Marjanovič (13 bodů a šest doskoků) či Vasilije Micič (11 bodů, sedm doskoků a pět asistencí).

Gruzínce táhl někdejší ústecký rozehrávač Thaddus McFadden s 18 body, pivot Tornike Šengelija z euroligové Baskonie zaznamenal 13 bodů a osm doskoků.

Kvalifikace basketbalistů o mistrovství světa 2019

Skupina F

Česko - Finsko 77:73 (18:17, 37:36, 61:55) - více ZDE

Nejvíce bodů: Hruban 30, Vyoral 12, Schilb 8, Bohačík 7 - Nuutinen 24, Markkanen 13, Wilson 8.

Bulharsko - Island 88:86 (45:43)

Nejvíce bodů: Vezenkov 19, Avramov a Marinov po 13 - Baeringsson 16, Hermannsson a Palsson po 14.

Skupina F Tým Z V P S B 1. Česko 5 4 1 383:350 9 2. Bulharsko 5 2 3 391:395 7 3. Finsko 5 2 3 362:372 7 4. Island 5 2 3 386:405 7

Skupina G

Gruzie - Srbsko 50:87.