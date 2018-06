Basketbalisté se přiblížili postupu na MS, výhru nad Finy řídil Hruban

V pondělním závěrečném utkání skupiny přivítají čeští reprezentanti opět v Pardubicích Bulharsko, které zvítězilo nad Islandem 88:86 a udrželo se v boji o tři postupová místa.

Češi však také budou mít o co hrát, jelikož i tento výsledek se bude přenášet do další fáze, v níž se postupující ze skupiny F spojí se skupinou E. Z té by měli postoupit reprezentanti Francie, Ruska a Bosny a Hercegoviny.

Zatímco Česku chyběly obě největší opory Tomáš Satoranský a Jan Veselý, Finsko přivezlo svou hvězdu z NBA Lauriho Markkanena. Nakonec však chyběl střelec Petteri Koponen z Barcelony, který onemocněl.

Od začátku se hrálo v Pardubicích vyrovnané utkání. Česká obrana nedala vydechnout Markkanenovi, jenž už v první čtvrtině kolem sebe vrhal naštvané pohledy. A to zásluhou dobré práce Martina Kříže a kapitána Pavla Pumprly.

Rozstřílel se sice finský kapitán Matti Nuutinen, jenže na české straně zářil Hruban, který dal do poločasu 14 bodů.

Velký fanoušek finských basketbalistů v utkání při české palubovce.

Češi předváděli zkušený výkon bez výraznějších chyb, do poločasu ztratili jen tři míče. Také poměrně dobře doskakovali a nedovolili soupeři dostat se do většího než čtyřbodového vedení.

V dobrém výkonu pokračovali i ve druhé půli, do které trenér Ginzburg nasadil poměrně malou sestavu. Ta dlouho odolávala finské snaze o střelbu z dálky a na přelomu třetí a čtvrté čtvrtiny přišel rozhodující nápor, který vynesl českému týmu sedm minut před koncem dvanáctibodové vedení.

Finsko se sice ještě dvěma trojkami Mikka Koivista udrželo ve hře a dvě minuty před koncem snížilo na rozdíl jediného koše, ale Češi už výhru nepustili. Hruban potvrdil svůj nejlepší výkon za národní tým dvěma koši v poslední minutě, důležitý blok přidal Pumprla.

Kvalifikace basketbalistů o mistrovství světa 2019 Skupina F Česko - Finsko 77:73 (18:17, 37:36, 61:55)

Nejvíce bodů: Hruban 30, Vyoral 12, Schilb 8, J. Bohačík 7 - Nuutinen 24, Markkanen 13, Wilson 8. Fauly: 18:22. Trestné hody: 22/15 - 7/5. Trojky: 6:10. Doskoky: 39:33. Diváci: 3 216. Bulharsko - Island 88:86 (45:43) - podrobněji o tomto zápase a dalších skupinách ZDE

Nejvíce bodů: Vezenkov 19, Avramov a Marinov po 13 - Baeringsson 16, Hermannsson a Palsson po 14.