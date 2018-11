Hurá do Ameriky! Spilkovou čeká stěhování, možná zakotví na Floridě

Golf

Zvětšit fotografii Golfistka Klára Spilková na tiskové konferenci v Praze. | foto: ČTK

dnes 14:07

Splnila si sen, vydřela místo mezi golfovou elitou. Klára Spilková bude hrát na LPGA Tour a s životním úspěchem přichází i životní změna. Česká golfistka se přestěhuje do USA, aby to měla na většinu turnajů co nejblíže. Spilková je na americkou tůru natěšená, už vyhlíží, až si pročte termínovou listinu i pravidla, naslouchá také postřehům Sandry Galové.

Spilková míří do Ameriky, hledá bydlení. Kam s ní? Na nerudovskou otázku na tiskové konferenci v Hegertově Cihelně odpovídal její manažer Petr Žák: „Už tři roky mapujeme, kde by Klára mohla bydlet, kde by měla dobré zázemí. Chceme, aby to měla hodinu dvě letadlem na každý turnaj. Určitě se bavíme o oblasti kolem Orlanda či Tampy, řešíme i spodek Mexického zálivu,“ řekl. Už tři roky? „Věděli jsme, že Klára se časem na LPGA dostane. Byl to náš dlouhodobý cíl,“ vysvětloval. Spilková se tedy usídlí v „golfovém ráji“. Vyjmenované oblasti nabízejí špičková hřiště, kvalitní zázemí i tuze příjemné klimatické podmínky. Moře na dohled už je jen příjemným bonusem. Rekordní rozpočet Třiadvacetiletá hráčka se bude ze svého nového útočiště vydávat do celého světa, byť přesné plány na novou sezonu ještě nemá. Kam se od února rozletí, zůstává ve hvězdách. „„Dřív jsem v tomhle byla hrozná perfekcionistka, chtěla jsem mít vše nalajnované. Teď jsem se rozhodla, že to budu dělat trochu na pankáče. Budu si užívat samotnou hru, chci žít přítomností. Dám na svůj aktuální pocit. Letenky se dají přebookovat vždy,“ přemítala. Životní úspěch Spilkové Jak Češka dobyla kartu na LPGA ZPRAVODAJSTVÍ



PRVNÍ DOJMY

OSVOBOZENÁ MYSL Manažer Žák se při takových slovech lehce ošíval, přece jen už kalkuluje, kolik bude Spilkové sezona stát. Proměnných je zatím celá řada, jedna jistota ale je - nejlepší česká golfistka bude potřebovat rekordní rozpočet. Bude vyšší zhruba o dva miliony korun. „Počítám ale, že nepřekročíme hranici osmi milionů,“ tvrdil. Spilková skutečně zatím nechává svůj program pro rok 2019 hodně otevřený. I kvůli tomu, že zatím není k dispozici termínová listina LPGA Tour. A tak nabídla novinářům jen rámcovou představu - LPGA jako priorita, alespoň šest turnajů na druhém nejlepším okruhu LET a po každých třech turnajích alespoň týdenní volno. Nepotřebuješ zázraky Olympionička z Ria de Janeira kromě termínové listiny vyhlíží i nové vydání pravidel americké tůry. „Musím si je pořádně pročíst,“ říkala s nadšením v očích. Už se vidí, jak na výtečně připravených a technicky náročných hřištích bojuje se soupeřkami. Má mezi nimi i dobré kamarádky a tři „skorokrajanky“. Vlaječka s modrým klínem sice bude na LPGA Tour pravidelně vlát poprvé, přesto se Spilková nemusí bát, že kolem sebe češtinu neuslyší. Vždyť na štědře dotovaných podnicích narazí na sestry Kordovy, americké dcery české tenisové legendy Petra Kordy, i na Sandru Galovou. Němku, jejíž rodiče jsou Češi. O čem mluvila Klára Spilková na tiskové konferenci? VIDEO: Golfistka Spilková je s výkonem spokojená Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu Právě Galová se radami podepsala pod Spilkové postup. „Ona mi vlastně poradila taktiku, které jsem se držela celé dva týdny. Říkala mi: „Nemusíš hrát žádné zázraky, stačí dávat pary. Opakovaně jsem si to připomínala a moc mi to pomohlo. Ona je obecně hodně nápomocná, můžu se jí na cokoliv zeptat,“ těší usměvavou Pražačku. V kontaktu bývá i s Jessicou Kordovou, starší ze sesterského dua. „Na Instagramu mi popřála k zisku karty na LPGA, moc mě potěšila. Vím, že je otevřená tomu, že by mi pomohla, kdybych s něčím potřebovala poradit,“ pochvalovala si Spilková. Konkrétní cíle si pro novou sezonu veřejně nedává, přesto v koutku mysli určité mety nosí. „Nějaké sny mám, ale neprozradím vám je.“