Nová a úspěšná. Jak golfistka Spilková osvobodila svou mysl

Příští sezona Stěhování do Ameriky a vyšší rozpočet Životní úspěch znamená pro Kláru Spilkovou i životní změnu. Třiadvacetiletou golfistku čeká kvůli členství na LPGA stěhování do Severní Ameriky. Kde se usadí? „Tři roky už mapujeme, kde by Klára mohla bydlet, kde by měla dobré zázemí. Chceme, aby to měla hodinu dvě letadlem na každý turnaj. Určitě se bavíme o oblasti kolem Orlanda či Tampy, řešíme i spodek Mexického zálivu,“ říká její manažer Petr Žák. Vzhledem k tomu, že Spilková chce hrát kromě americké túry také na druhém nejlepším okruhu LET a zároveň se jí prodraží přelety domů do Česka, bude potřebovat na novou sezonu rekordní rozpočet. Bude vyšší zhruba o dva miliony korun. „Uvidíme, jaké turnaje z LET bude hrát. Je rozdíl, jestli poletí do Austrálie, Asie nebo třeba Švédska. Počítám ale, že nepřekročíme hranici sedmi osmi milionů,“ míní Žák. Spilková mu plánování nedělá jednoduché. „Chci nyní žít přítomností, golf si užívat. Turnaje si budu vybírat podle aktuálního pocitu. Letenky se dají přebookovat vždy.“