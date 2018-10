Plíšková o derby s Kvitovou: Žádné nervy. Když vyhraju, bude to stačit

Každý duel na této akci má své kouzlo, tady je ale scénář opravdu vyšperkovaný. Dvě krajanky v duelu o naději na případný postup. Aby toho nebylo málo, kouč Petry Kvitové Jiří Vaněk předtím vedl právě Plíškovou.

„Nechci to řešit,“ říká Plíšková. „Češi to řeší, pro ně je to svátek. Já budu ráda, když vyhraju, takhle to prostě vyšlo. Žádné nervy si vůči českým soupeřkám nechci dělat; nevím, jestli je to těžší proti nim, nebo proti někomu jinému. Budu to brát jako normální zápas.“

Až čtvrtek, kdy by proti sobě KP a PK měly nastoupit od 10.00 českého času, ukáže realitu. Plíšková na Turnaji mistryň zatím vyhrála jednou, Kvitová ztratila oba zápasy.

„Kdybych už s ní hrála, měla bych na střídačku různé styly. Takhle musím zapomenout na obranářky,“ vrací se Plíšková k soubojům s Wozniackou (výhra ve dvou setech) a Svitolinovou (porážka ve třech). „Je žebříčkově přede mnou, papírově by měla vyhrát ona. Uvidíme. Těžko říct, jak bude zápas vypadat. Ale mám své zbraně a věřím, že to zvládnu.“

Postupových variant je pro čtvrtek pořád dost, Plíšková má ale jistotu: „Když vyhraju, bude to stačit.“

Definitivu už mohla mít za sebou, jenže po skvělém druhém setu proti Svitolinové ovládla závěrečnou sadu blondýnka z Ukrajiny. Co se změnilo?

„Proti tak dobré hráčce je strašně těžké zahrát takhle dva, případně tři sety,“ uznává Plíšková. „Chodila jsem na docela velké riziko a vyplatilo se to. Vyhrávala jsem strašně míčů na síti, ale ono asi nejde, aby to vydrželo celý zápas.“

Obvyklé tenisové zákony jsou jasné: kdo prohraje, končí. „Tady musím vzít porážku trochu jinak, protože šance pořád je,“ říká Plíšková. „Letos jsem si říkala, že tady nebudu nešťastná, když jsem se do Singapuru dostala na poslední chvíli. Nebudu se hroutit, zvlášť ne po dobrém zápasu. Když budu hrát takhle, je do budoucna šance na velké tituly.“

A vlastně i v přítomnosti, Turnaj mistryň pro ni pořád nemusí skončit základní skupinou. V cestě ale stojí pikantní derby.

