Plíšková a Turnaj mistryň: každé kolo může být finále

Samozřejmě že záleží na tom, kolik zápisů do žebříčku nastřádaly celkově. Ale jejich součet je letos až zlomyslný: Plíšková nad Nizozemkou vedla v pondělí o 10 bodů!

A tak je najednou každé kolo pomalu jako finále.

Plíšková ani Bertensová se výrazněji neprosadily v Číně na velkých turnajích ve Wu-chanu a Pekingu. Češka v Asii zůstává, přijala divokou kartu a zápolí v čínském Tchienťinu, kde na úvod ve třech setech přetlačila Američanku Lepchenkovou 6:2, 6:7 a 6:3. Bertensová se pak vypravila do rakouského Lince, začíná dnes.

Co tedy bude dál? Tenistkám elitní dvacítky se do žebříčku počítá 16 výsledků: kromě povinných turnajů ještě šest nejlepších. Plíšková na nejhorším z nich získala 60 bodů, proto musí projít aspoň do semifinále, aby si pomohla. Pokud teď vyhraje, dostane se na 3 940 bodů, Bertensová v případě titulu v Linci může mít 3 960 bodů.

Vše míří k velkolepému rozuzlení, neboť jsou obě přihlášeny i na turnaj v Moskvě hraný příští týden. A může to být logistický oříšek: v Rusku se končí v sobotu 20. října – a o den později už v Singapuru startuje bál pro osm nejlepších tenistek planety.