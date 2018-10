Plíšková v Tchien-ťinu první kolo zvládla, zdolala Lepchenkovou

Česká hráčka přijala kvůli boji o Turnaj mistryň od pořadatelů čínského turnaje divokou kartu a potřebuje postoupit minimálně do semifinále, aby si v žebříčku sezony bodově polepšila. Ve druhém kole se světová šestka utká se Slovinkou Polonou Hercogovou.

Šestadvacetiletá Plíšková získala v duelu se 161. hráčkou světa Lepchenkovou první set, ale ve druhém nevyužila mečbol. Za stavu 6:5 při podání soupeřky trefila pod tlakem síť a následně ztratila tie-break poměrem 3:7. V rozhodující sadě měla za stavu 5:2 při svém servisu další dva mečboly, ale využila až ten šestý o hru později. Z postupu se nakonec radovala po dvouapůlhodinovém boji.

Tenistkám se do žebříčku započítává šestnáct výsledků. Deset je povinných (čtyři grandslamy, stejný počet turnajů Premier Mandatory a hráčkám světové dvacítky i dva nejlepší z akcí Premier 5) a k nim se přidá šest nejlepších výsledků z dalších turnajů. Plíšková z nich má nejhorší počin 60 bodů, proto se musí v Tchien-ťinu dostat do semifinále, čímž by místo nich přidala 110 bodů. Za třetí titul v sezoně by brala 280 bodů.

V pořadí pro Turnaj mistryň drží Plíšková poslední osmou postupovou pozici s těsným náskokem před Nizozemkou Kiki Bertensovou, která hraje v Linci. Obě jsou pak přihlášené do turnaje v Moskvě. Ve hře o Masters v Singapuru je teoreticky i Běloruska Aryna Sabalenková, která má v posledních týdnech obrou formu.

Turnaj žen v Tchien-ťinu tvrdý povrch, dotace 750 000 dolarů Dvouhra - 1. kolo:

Karolína Plíšková (1-ČR) - Lepchenková (USA) 6:2, 6:7 (3:7), 6:3

Sie Šu-wej (5-Tchaj-wan) - Tomljanovicová (Austr.) 7:6 (7:4), 7:5

Liou Fang-čou - Jüan Jüe (obě Čína) 6:0, 1:6, 6:4

Kuděrmetovová (Rus.) - Riskeová (USA) 5:7, 6:1, 7:5

Linetteová (Pol.) - Rodinová (Rus.) 2:6, 6:1, 6:4

Hercogová (Slovin.) - Arruabarrenaová (Šp.) 7:6 (7:5), 6:2 Čtyřhra - 1. kolo:

Beguová, Krejčíková (1-Rum./ČR) - Liou Jen-ni, Wang Mej-ling (Čína) 6:2, 6:0

.

Turnaj žen v Hongkongu tvrdý povrch, dotace 750.000 dolarů Dvouhra - 1. kolo:

Cornetová (8-Fr.) - Glušková (Izr.) 6:1, 6:2

Jastremská (Ukr.) - Stollárová (Maď.) 6:4, 6:4

Tomovová (Bulh.) - Jakupovičová (Slovin.) 6:3, 2:6, 7:6 (7:3)

Kumkchumová (Thaj.) - Bradyová (USA) 6:1, 7:6 (7:5)

.