Jinak to nešlo, brání Vettel chybnou strategii Ferrari

Sebastian Vettel dlouho jezdil druhý. Po startu se prohnal kolem Maxe Verstappena, v prvních metrech potvrdil převahu Ferrari a tlačil se dokonce na vedoucího Lewise Hamiltona. Euforie však byla krátká - začal ztrácet, bránil se a při zastávce v boxech dokonce propadl zpět na třetí pozici za Maxe Verstappena.

Jeho tým Ferrari zvolil hodně agresivní strategii - Maranellští poslali Vettela do boxů jako prvního, už ve 13. kole, aby se na nových a rychlejších gumách pokusil zabrat, zajet pár rychlejších kol a třeba proklouznout na vedoucí pozici před Lewise Hamiltona.

To se nepovedlo, ba co hůř. Vettel uvízl za pomalým Sergiem Pérezem z týmu Racing Point. Mexičan byl v zatáčkách pomalý, ale na krétké rovince zabral jeho motor Mercedes a německý favorit ho ne a ne předjet. Ztratil pár vteřin a to stačilo Maxi Verstappenovi, aby se při své zastávce v boxech protáhl zpět na druhou příčku. Tu až do cíle udržel.

Pokud by Ferrari ponechalo Vettela na dráze deLší dobu, podle všeho by se za Verstappena nepropadl. Ale zase by zmizel moment překvapení a s ní alespoň naděje dostat se před HamiltOna. Bylo tedy chybou měnit pneumatiky tak brzo? Sebastian Vettel je přesvědčen, že to jeho tým musel zkusit.

„Udělali jsme rozhodnutí zvolit agresivní strategii. Takový byl plán a pokud by zafungoval, všichni by nás teď oslavovali,“ vysvětlil svů postoj německý závodník. „Bohužel strategie nefungovala, nevyšlo to celkem o hodně, musíme se na to podívat,“ dodal Vettel. „Ale nevinil bych strategii, prostě jsme to zkusili a nevyšlo to. Mnohem důležitější je, že jsme prostě nebyli rychlí. Musíme nyní zjistit, proč se tak stalo.“

Vettek kvůli agresivní strategii ztratil druhé místo a nechybělo moc, aby přišel i o třetí. Aby byl po návratu z boxů rychlejší, nedostal na auto tvrdé gumy jako jeho soupeři, ale středně měkkou směs. Ta se rychle opotřebovává a v závěru bojoval s tím, aby vůbec dojel od cíle. Na Hamiltona ztrácel dvě vteřiny každé kolo a v cíli z toho byl celkem čtyřicetivteřinový rozestup.

„Nebylo překvapením, že kluci vpředu zmizeli v dálce. Měli jak novější tak tvrdší pneumatiky. Spíš jsme nečekali, že Valtteri se nedokáže přiblížit. Měl větší problémy s vozem než já,“ dodal německý závodník, který se stále nechce smířit s dalším titulem vicemistra světa.