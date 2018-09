Dvojitý defekt. Podmínky v Turecku jsou kruté, říká Kopecký. Přesto vede

A zároveň věří, že stejně jako na Německé rally a na Barum rally se odrazí až k celkovému triumfu. Zvlášť, když jeho největší rival a stájový kolega Pontus Tidemand etapu nedokončil. Na rozbité trati jej potkaly tři defekty, jenže vezl pouze dvě náhradní kola, takže nemohl pokračovat.

1. turecká etapa Tesně vede Neuville

„Budu rád, až za námi bude celý závod,“ poznamenal Kopecký, který je absolutně jedenáctý, ale hlavně vede hodnocení WRC2 o 16 vteřin před Britem Ingramem. Mezi vozy kategorie R5 ovšem není nejrychlejší. Mnohem lépe zvládl etapu zkušený Nor Henning Solberg, jenž má náskok více než tři a půl minuty.

Jaký byl úvodní den Turecké rally?

Mám z toho smíšené pocity. Jediný, kdo tu jede (s vozem R5) rychle, je Henning Solberg. Nechápu, jak se mohl vyvarovat všem propadům, které jsme měli my ostatní až na Ingrama, který je stejně za námi. Moc tomu nerozumím. Jsou tady fakt kruté podmínky.

Jan Kopecký (uprostřed) naslouchá spolu se spolujezdcem Pavlem Dreslerem radám svého otce Josefa.

Defekty vás potkaly při druhém průjezdu nejdelšího rychlostního testu. Bylo to o tolik horší než ráno?

To už byl tankodrom. Vozy WRC to s prominutím rozervaly na srač.. Jejich pneumatiky vydrží mnohem víc než naše. Jsou vyztuženější, můžou si toho víc dovolit.

Co vás napadlo jako první, když jste zjistil, že vás potkal defekt?

Smál jsem se tomu. Aspoň jsme nemuseli zastavovat dvakrát. (úsměv)

Co se stalo?

Vůbec nemám ponětí. Pořád jsme byli ve stopě, něco prošlo pneumatikou.

Nemohlo to být jiným rozvorem vozu R5, než má model WRC?

Může to být tím, že naše auto je užší než WRC a jedeme po nich jako první. Možná je pro Henninga lepší, že jede v koleji, kterou vyjely vozy R5, takže už to má vyčištěné.

Zvládli jste výměnu kol bez problémů i díky tomu, že defekty vás potkaly také na předchozích soutěžích a máte ji natrénovanou?

Tady na šotolině je to složitější než na asfaltu. Naštěstí se to stalo v místě, které bylo široké a kde jsme mohli zastavit. Kdyby se to stalo na úzkém sjezdu, tak je to průšvih. Podklad je měkký, zvedák se na něm propadá. No a když je to z kopce, auto na tom pořádně nestojí. Není to jednoduché.

Trénovali jste výměnu pneumatik i přímo v Turecku?

Dvakrát před závodem na testu.

Poslední dvě rychlostní zkoušky jste odjel bez rezervy. Nasadil jste mnohem pomalejší tempo, že?

Samozřejmě. Když srovnáte časy z prvních a druhých průjezdů, není to normální. Snažili jsme se vyhýbat všemu, co jsme viděli na trati, i tak auto dostalo obrovské rány. Když jedete v koleji a je tam kámen, nedá se mu vyhnout.

Váš týmový kolega Tidemand měl dokonce tři defekty a musel odstoupit. Hrozilo něco podobného i vám?

Na každém metru. Bohužel je to jen o štěstí.

Jakou taktiku vymyslíte na sobotní etapu?

Těžko říct. Budeme muset najít tempo podobné tomu z posledních dvou erzet. Snažit se vyhnout všemu a doufat, že budeme mít štěstí a kolo se neprorazí.