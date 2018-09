Jestřábí oko? Tenis zkouší liščí. Zatím poněkud pomalejší

I české hvězdy totiž byly v Číně překvapené, co že se to děje v moment, kdy směrem k umpiru vyšlou anglické slovo „challenge“. Což znamená nesouhlas s verdiktem sudích o tom, zda míček ještě dopadl dovnitř kurtu, či mimo něj.

„Žádné školení jsme nedostali,“ říkala Petra Kvitová o velké premiéře systému FoxTenn, který mohou turnaje ATP i WTA nově využívat. Je jen na nich, zda zvolí klasiku, nebo inovace. Na tak velké jako zde na Masters 5 Premier ještě nebyl.

Z pojmu jestřábí oko už je zcela zavedené spojení. Zná to každý, kdo viděl aspoň pár výměn: v jednoduché grafice se ukáže dopad míčku a písmena IN, případně OUT. Při detailním přiblížení lze obdivovat, kolik milimetrů může v důsledku určit grandslamové šampiony.

Záběry kamer pod střechou jsou převedeny do statistického modelu. Systémová chybovost se udává na jedno procento.

Jedním z představitelů FoxTennu je pak bývalý tenisový profesionál a někdejší světová desítka Félix Mantilla, který suše pronesl: „My počítáme s chybovostí nula.“ Jestřábí oko analyzuje 1 500 snímků za sekundu, to liščí díky laserovým kamerám přímo na povrchu 2 500.

Tolik teorie. A praxe?

„Mně se to teda nelíbí. Je to docela pomalé a docela nejasné,“ hodnotila Karolína Plíšková. Ani ona neměla o novince tušení: „Viděla jsem to tady. Nevím, proč mají tendenci něco upravovat. To, co bylo, mi přišlo o hodně lepší.“

A tak je ve Wu-chanu klasickou situací, že se obě tenistky začnou procházet či protahovat.

„Nějakých třicet sekund už mi přijde hodně. Mezi výměnami to tolik nevadí, ale mezi prvním a druhým servisem je to docela dlouhá doba. Uvidíme, jestli to budou zkoušet zrychlit,“ souhlasí Kvitová; takto nedynamická liška by patrně nevykradla ani ten nejospalejší kurník.

Následně na obrazovkách v aréně naskočí nový 3D model a vedle něj klasická grafika. Francouzka Caroline Garciaová proto byla v mači s Kateřinou Siniakovou nejprve dost zmatená a následně dost naštvaná, protože na jedné polovině četla IN - a na druhé OUT.

Karetní terminologií ovšem platilo: liška přebíjí jestřába.

Tedy zatím jen v Číně.

Jestli je právě tohle budoucnost, to se ještě ukáže. Konkurence nespí a na US Open 2019 má přijít nový a bystřejší systém jestřábího oka.