Půlnoční tenis v prázdné obří hale. A Siniaková má další velký skalp

Minule světová čtyřka Garciaová, nyní další velké jméno. „Konečně se mi daří takové hráčky nejen porazit, ale porážet,“ těší Siniakovou. „Snažím se na sobě pořád pracovat a teď se to vyplácí. Chce to udržet hlavu klidnou, hrála jsem tady snad víc tie breaků než za celý život! Věřím si, snad to bude pokračovat. Ještě není konec.“

Na turnajích podobného formátu takhle daleko neprocházívá. A premiéru tedy měla nevšední.

Zdálo se, že jeden z podavačů míčků spí s otevřenýma očima: když mu Siniaková gesty naznačovala, ať pokračuje ve své činnosti, trvalo mu pár sekund, než se probral. Na chvíli usnul také systém Foxtenn, který zde na zkoušku nahrazuje jestřábí oko.

Někteří z posledních přihlížejících se protahovali, případně leželi v sedačkách s hlavou opřenou. Zbytek čínských diváků už se dávno rozutekl do desetimilionového města Wu-chan. Bylo zhruba půl hodiny po půlnoci místního času, když Siniaková nezvykle dlouhý tenisový večer ukončila.

„Tohle jsem ani nevnímala,“ povídala; souboj s někdejší vítězkou Wimbledonu ji vtáhl naplno. „Je škoda, že lidi tolik nechodí, centrkurt je obrovský a krásný, ale zaplněný je maximálně na domácí holky Číňanky. Já jsem se snažila soustředit jen na hru a jsem moc ráda, že to dopadlo ve dvou setech.“

Ve Wu-chanu je nejlepší z krajanek. Ani místní dvojnásobná šampionka Petra Kvitová, ani čerstvá vítězka z Tokia Karolína Plíšková - to blonďatá dívka s ruskými kořeny zde nejlépe reprezentuje Česko. Ve čtvrtek ji čeká čtvrtfinále s Anett Kontaveitovou z Estonka. Zase jako poslední mač programu!

„Trošku mám den protažený. Najednou vstávám později, ale navykla jsem si. Trochu jsem se bála, že neusnu, lehla jsem až dvě ráno. Ale mohla jsem spát… Snad můžu říct, že skoro do dvanácti. Bylo to potřeba,“ popisovala.

V turnaji zůstala jediná nasazená hráčka, Australanka Bartyová s číslem 16. Prakticky všechny „přeživší“ mohou zaútočit na svůj životní počin, vždyť šampionka z Wu-chanu bere 900 bodů.

„Potěšilo mě, jak dobře jsem se cítila ráno po předchozím večerním duelu. Jsem fakt výborně připravená a zvládnu běhat tak dlouho, jak potřebuju. Snad to vydrží,“ říká.

A její šance? „Jsme teď všechny hrozně vyrovnané, máme k sobě strašně blízko. Kdokoli může vyhrát. Každá si za tím jdeme a rveme se.“

Ona tedy příkladně.