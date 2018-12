ONLINE: Česko - Finsko 0:3, další úder mistrů, florbalisté ztrácí

„Oni jsou mistři, jdeme je sesadit z trůnu,“ řekl útočník Patrik Dóža. „Nechci se nikoho dotknout, ale pár jejich hráčů je možná mimo formu a to nám může hrát do karet. Sice to jsou neskutečné legendy a velezkušení florbalisté, na druhou stranu můj osobní názor je, že jejich čas už přešel,“ pokračoval.

ONLINE: Česko - Finsko Semifinále MS florbalistů, začátek 16.00

Česko má s Finskem dlouhodobě nelichotivou bilanci, ze 48 zápasů vyhrálo jen třikrát, remízu bralo čtyřikrát. Z devíti duelů na MS uspělo v roce 2002 v Helsinkách a jednou remizovalo.

Poslední úspěch čeští florbalisté zaznamenali v roce 2014 na Euro Floorball Tour v České Lípě 3:2 po nájezdech. Od té doby dosáhli z 15 střetnutí na jednu remízu a 14 zápasů prohráli.

„My jsme za poslední rok a půl s Finskem neodehráli moc dobré zápasy. Nedostávali jsme se do šancí, Finové dobře bránili. Je to pro nás složitý soupeř,“ dodal Jendrišák.

Trenér Petri Kettunen věří, že další úspěch může konečně přijít. „Všechno je možné,“ řekl. On sám přitom Finsko před dvěma lety dovedl k titulu.

Sestava českého týmu vypadá takto:

Český Florbal (Twitter) @ceskyflorbal ⚔️ Do semifinále proti Finsku vstoupíme ve stejné sestavě jako v posledním zápase. Souboj o postup do finále sledujte živě na @sportCT Český tým zatím na MS nemá příliš pozitivní bilanci v zápasech proti Finsku. Z devíti zápasů zvítězili pouze jednou. #WFCPrague https://t.co/n9usOBSqzK odpovědětretweetoblíbit

