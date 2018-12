Čeští florbalisté jsou na MS ve čtvrtfinále, pomohla jim výhra Němců

Pokud by Lotyši alespoň remizovali, museli by svěřenci trenéra Petriho Kettunena v úterý porazit Švýcarsko. Klid do závěrečného duelu ve skupině dodal českým hráčům vítěznou trefou v 58. minutě Benjamin Borth.

I kdyby český tým v úterý Švýcarsku podlehl, skončí ve skupině A druhý, protože by měl nejlepší bilanci z minitabulky vzájemných zápasů s Lotyši a Němci. V neděli sice prohrál s Lotyšskem 3:4, ale předtím v sobotu porazil Německo 10:5. Lotyše a Němce tak čeká ve středu boj o čtvrtfinále v kvalifikaci.

Lotyši, kteří hráli stejně jako Němci potřetí ve třech dnech, přitom měli pondělní zápas v O2 areně před 4215 diváky skvěle rozehraný. Na vedoucí branku Tomse Bitmanise sice odpověděl v přesilové hře Janos Bröker, ale v závěru prvního dějství vrátil Lotyšsku vedení Atis Blinds a ve 29. minutě snížil Edžus Cerinš.

Němci, kteří v případě bodové zisku Čechů se Švýcary mají šanci na posun na třetí místo ve skupině, otočili mezi 43. a 49. minutou stav na 4:3 díky trefám Erik Schuschwaryho, Borthe a Janose Brökera. V 57. minutě sice vyrovnal Cerinš, ale Lotyši remízu nebránili a z brejku inkasovali na 4:5. Borth se stejně jako spoluhráč Janose Brökera a Lotyš Cerinš trefil podruhé v utkání.

Mistrovství světa florbalistů v Praze

Skupina A

Lotyšsko : Německo 4:5 (2:1, 1:0, 1:4) Góly:

08:10. Bitmanis (Blinds)

19:34. Blinds (Stepans)

28:53. Cerins (J. Rajeckis)

56:53. Cerins (J. Rajeckis) Góly:

13:30. Ja Broker (Siede)

42:45. Schuschwary (Herlt)

45:28. Borth (Schuschwary)

48:07. Ja Broker (Borth)

57:40. Borth (Ja Broker) Sestavy:

Disereits (Salcevics) – Jurševskis, Krumins, Petrovskis, J. Rajeckis – Abramovs, Akmenlauks, Bitmanis – Blinds, Cerins, Gribusts – Jansons, Kostusevs, Kovalevskis – Lauga, Raitums, A. Rajeckis – Stepans, Trekse. Sestavy:

Dietz (Hallerstede) – Bottcher, Hoppe, Ibold, Ruger, Schuschwary, Siede, Weigelt – Blanke, Borth, Ja Broker – Ni Broker, Burmeister, Falkenberger – Herlt, Kuhl, Nihlen – von Pritzbuer, Wenning. Rozhodčí: Thomas Andersson, Rickard Wissman Počet diváků: 4215

Tabulka Tým Z V R P S B 1. Švýcarsko 2 2 0 0 20:4 4 2. ČR 2 1 0 1 13:9 2 3. Lotyšsko 3 1 0 2 11:15 2 4. Německo 3 1 0 2 11:27 2

Skupina B

.

Skupina C

Austrálie : Polsko 0:0 (-:-, -:-, -:-) Sestavy:

Alexandrakis (Yeoh) – Clairs, Delaney, Hammarlund, Nguyen, Speldewinde, Staindl, Suter – Creagh, Ebeling, D. Gärtner – T. Gärtner, Hay, Kosterich – Monckton, Moran, Perry – Staindl, Veron. Sestavy:

Bogdanski (Pawlik) – Heyne, Korpan, Lukaszewski, Mi Sienko, Sternicki, Turwon, Widurski – Dahlstrom, Hamrol, Chlebda – Chochowski, Kostela, Lyskawa – Pelczarski, Skura, Ma Sienko – Sujkowski, Widurski. Rozhodčí: Henri Heinola, Manu Marttinen

.

Skupina D

Singapur : Japonsko 9:5 (4:3, 1:2, 4:0) Góly:

03:13. Zubir (R)

09:22. Shah (Wong)

11:44. Sutiman (Tan)

16:16. Sutiman (Ramadhan)

31:14. Wong (Pasupathy)

48:00. Pasupathy (Chua)

54:46. Pasupathy (Ramadhan)

58:22. Ng

58:33. Zubir (Sutiman) Góly:

06:46. Maeda (Ota)

09:28. Maeda

18:41. Ueda

37:05. Ueda (Kimura)

38:29. Ueda (Kato) Sestavy:

Roslan (Sidhu) – Shaharudin, Shah, Wong, Ramlee, Lee, Tan – Ramadhan, Sutiman, Sorreda – Ng, Seow, Phua – R, Chua, See – Lim, Pasupathy, Zubir. Sestavy:

Kenta (Jagju) – Sugibuči, Šiba, Kimura – Abe, Takizawa, Ueda – Ota, Koda, Gundži – Macumoto, Kato, Takahaši – Kanoto, Hašimoto, Maeda – Furuta, Kakuta. Rozhodčí: Gross Mārtiņš, Larinovs Mārtiņš (LAT)