Alonso po kontroverzní penalizaci: Ukázalo se, jak špatná je formule 1

Fernando Alonso dokončil Velkou cenu Japonska formule 1 na 14. místě. Nebyl rychlý, nedařilo se mu a ve vyrovnaném středu pole ho srazila pětivteřinová penalizace, kterou obdržel za to, že se v duelu s Lancem Strollem z Williamsu dostal mimo trať a vzápětí se vrátil zpět na dráhu. Podle sportovních komisařů tak získal nepovolenou výhodu.

Problém je však v tom, že Alonso byl v souboji „obětí“. Stroll ho vytlačil ven z trati na trávu, takže Španěl nevyjel úmyslně ani po své chybě. Mladý Kanaďan se však také za náraz později omlouval. Penalizaci však dostali oba dva.

Alonso po závodě uvedl, že ho penalizace hodně poškodila a bez ní by bojoval o lepší umístění. „To rozhodnutí je těžké pochopit, ale víte, jak to je. Jen ukazuje, jak špatná formule 1 je,“ řekl dvojnásobný mistr světa F1.

V čem je podle zkušeného závodníka tak špatná? „V rozhodování, v jeho nahodilosti, v jeho konzistenci. Brzdíte na vnějsku do poslední zatáčky, jeden soupeř vás nevidí, vrazí do vás, pošle vás do únikové zóny a vy dostanete penalizaci. Je to ostuda.“

Přitom svého soupeře z kolize neviní. „Neviděl mě, pokud vás někdo vidí a vystrčí vás na trávu, to je jiný případ, ale tentokrát to byla hodně nešťastná a řekl bych, že nezvyklá situace,“ popisoval Alonso. „Moc by to nezměnilo, asi bych nebyl čtrnáctý, ale dvanáctý, ale tohle by se v závodech stávat nemělo.“