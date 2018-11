Česká dynastie se drží. Každé finále povstane někdo jiný, chválí Pála

Tenisové království má dál pevné hradby, zlaté časy pokračují. Češky i bez superhvězd Petry Kvitové a Karolíny Plíškové zase ovládly Fed Cup, už pošesté za osm let! Ve finále v Praze tým kapitána Petra Pály udolal USA 3:0.

Stejná sláva, avšak nová hrdinka.

„Je nádherné, že se na všech titulech podílely různé hráčky. Máme jich fakt hodně,“ ocenil Pála.

Nyní se klíčovou postavou stala Kateřina Siniaková. „Úžasné. Něco výjimečného,“ líčila a emoce s ní cloumaly jako na centrifuze. V posledním duelu proti Keninové slzela, když jí hrozilo, že prohraje. Odvrátila dva mečboly. A nakonec se stala tou, která rozhodla o dalším velkém večírku pro tuhle partu.

Dalším a v mnohém posledním.

O víkendu se výhrou s reprezentací rozloučila drobná bojovnice Barbora Strýcová a konec kariéry ohlásila Lucie Šafářová. „Vidět Barboru se slzami v očích při české hymně, to je přesně duch Fed Cupu. Přesně takové věci tenhle týden odlišují od zbytku tenisového roku,“ pronesl šéf ITF David Haggerty, ale zároveň po prosazení daviscupové revoluce propaguje nutnost proměnit i ženskou soutěž.

VIDEO: Snažila jsem se vybojovat každý míč, řekla po výhře Siniaková

I Fed Cup trpí tím, že se často omlouvají klíčové osobnosti.

S českou výjimkou! „Vaše hvězdy hrají pořád a je to fantastické,“ uznal Haggerty a kapitán Pála doplňoval: „Hrozně se mi líbí, co pro to holky udělají. Není to fotbal ani hokej, kde jsou lidi pospolu celou dobu. Ony jsou přes rok konkurentky a válčí proti sobě nelítostné bitvy; tak to má být, tenis musí mít vítěze. Ale když se sejdeme, udělají společně všechno pro úspěch.“

Jeho družstvo v až brutálně dominantní osmiletce drželo všechny myslitelné trumfy. Změní se to?

Ztráty a nálezy roku 2018

Letošní semifinalistku Turnaje mistryň Plíškovou vyřadilo zraněné lýtko, ale jinak ona i Kvitová reprezentují rády. „Užila jsem si to u televize,“ pozdravila Plíšková spoluhráčky. Kvitovou pak týmová soutěž dokáže vyhecovat jako máloco. „Mám už nějaká léta, ale zatím konec neplánuju,“ řekla po premiérovém titulu v roli náhradnice, neboť ji v závěru roku oslabila nemoc.

Luxusní „záskoky“ v podobě Šafářové a Strýcové mizí, ale objevily se dvě náhrady. Pořád se lepšící Siniaková, které rozhodně nestačí, že je 31. hráčkou žebříčku WTA.

VIDEO: Udržet domácí neporazitelnost je nádherné, řekl kapitán Pála

K tomu rok 2018 objevil její parťačku Barboru Krejčíkovou. Se Siniakovou jsou světovými jedničkami, a pokud jejich souhra vydrží, bude mít Pála jeden z nejlepších deblových párů vůbec: „Hodně jsem jim věřil. Týmu to dodávalo klid.“

Krejčíková pražský týden absolvovala jen jako náhradnice. Připomíná to způsob, jímž do družstva loni nakukovala Siniaková. Na zkoušku duel se Španělskem, aby nabrala zkušenosti a zvykla si na veškerý ruch i servis okolo. Pak jako improvizovaná jednička v semifinále s USA, ještě bez přehnaného tlaku. V listopadu 2018 už finále zvládla naplno, byť Američanky nepřijely v nejsilnějším možném složení.

„Hrozně si toho vážím,“ řekla.

Kdo připadá v úvahu dál? V elitní stovce končily rok ještě mimořádně nadaná, leč zdravotními patáliemi až příliš často soužená Markéta Vondroušová a v kariéře tak trochu zaseknutá Kristýna Plíšková.

Sedmý titul nezní nereálně

O kádru pro Fed Cup rozhoduje spousta detailů. Únava z turnajů, či naopak touha se rozehrát. Chuť prát se za národní barvy, která třeba Strýcovou tlačila dopředu silou orkánu. Či touha nastoupit na olympiádě, protože start je podmíněn účastí v reprezentační soutěži.

Řečí čísel vypadá krutovláda Češek jednoduše až fádně. Ale není: letos porazily v semifinále Němky s hvězdným duem Kerberová, Görgesová. V únoru proti nim může stát světová jednička Halepová a v semifinále lepší z dua Francie, Belgie.

Další budoucnost je zamlžená, v závislosti na novém formátu. Ať už se (ne)změní, sbírka šesti titulů z Fed Cupu ukazuje nejen na větší ochotu nejlepších Češek ukrojit si více času na reprezentaci než ostatní, ale hlavně na mimořádně silnou generaci. Sedmá vítězná párty se proto vůbec nedá vyloučit.