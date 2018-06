Posila pro Barcelonu: slovenský reprezentant po operacích mozku

Střelec od Pánaboha se vrací do Španělska po jednom roce stráveném v Zenitu Petrohrad. V osmadvaceti letech dostává životní šanci. Poprvé si zahraje v Eurolize, navíc v klubu, který má vždycky ambici útočit na vrchol.

Byla to docela komplikovaná cesta.

Kyle Kuric zářil už při univerzitních studiích na Louisville, tým dovedl v NCAA až do Final Four. A že není jen vynikajícím střelcem, dokazuje jeho smeč přes (donedávna pardubického) Scotta Martina, která byla vyhlášena „dunkem“ roku.

Kyle Kuric smečuje přes Scotta Martina:

Nabídky z NBA mu stabilitu neslibovaly, a tak je Kuric odmítal, raději vsadil na evropskou jistotu. Dvě sezony strávil v Estudiantes Madrid (2012 až 2014), tři působil v Herbalife Gran Canaria (2014 až 2017).

Přesněji řečeno - tři roky byl na jeho soupisce. V listopadu 2015 mu totiž lékaři diagnostikovali mozkový nádor. Následovala okamžitá operace a dlouhá rekonvalescence.

Že to bylo pro rodinu Kuricových těžké období, to je nasnadě. A teď považte, že Kyle musel na sál pouhé tři měsíce poté, co se jeho paní narodila dvojčata.

Štěstím v neštěstí pro Kyla Kurice bylo, že jeho otec je neurochirurg a matka zdravotní sestra. Léčebný proces mu oba pomohli ulehčit.

„Táta mně a manželce vysvětlil, co všechno nás čeká. A nám tím hodně usnadnil situaci,“ svěřil se Kuric loni v rozhovoru pro Basket.sk.

Že by to také mohl být konec jeho sportovního snu, to si nepřipouštěl.

„Ani na chvilku jsem nepomyslel, že by to mohlo znamenat závěr kariéry. Lékaři objevili tumor včas, operace se vydařila a měl jsem taky štěstí. Doktoři mi potvrdili, že jsem se vrátil na palubovku o dost rychleji, než sami předpokládali.“

Následovaly další, už drobnější operace a po nich hladká rekonvalescence. V dubnu 2016 mohl znovu obléct dres Gran Canarie.

A vrátil se v ještě lepší formě, než jakou měl dřív. V létě zazářil v dresu Phoenix Suns v Summer League NBA. Hned poté se stal nejužitečnějším hráčem španělského Superpoháru, když celku z Las Palmas pomohl k vůbec první trofeji.

Po solidní ligové sezoně loni odešel za velkými penězi do Ruska. V Zenitu Petrohrad tehdy plánovali velkou ofenzivu a posily tomu odpovídaly. Konečné výsledky nicméně nikoli. Podle Kurice byla na vině především velká marodka, která tým postihla.

Svou roli však rodák z Pensylvánie splnil - v opačném případě by mu nabídka z Barcelony na stole sotva přistála. Poctivých 15,3 bodu zapisoval ve VTB lize, 16,4 bodu v Eurocupu.

Kyle Kuric v dresu Zenitu Petrohrad:

Před čtyřmi lety získal Kurič občanství Slovenska, loni na podzim pak poprvé oblékl jeho dres. Potěšil tím hlavně svého více než devadesátiletého dědečka, který v meziválečném období emigroval do Ameriky a potomkům vždy připomínal jejich původ.

Trenér zůstává, kádr Barcelony se obmění

V Barceloně mají nyní napilno nejen díky Kuricovi.

Zůstává velezkušený srbský trenér Svetislav Pešič. V týmu si nechal chorvatského giganta Anteho Tomiče, který zvládl závěr sezony velice solidně.

S finským střelcem Petterim Koponenem a bulharským pivotem Sašou Vezenkovem už v Katalánsku naopak nepočítají. Oba dva měli být k vidění v národních dresech v Pardubicích. Do kvalifikace o mistrovství světa však Koponen v pátek kvůli nemoci nezasáhne.

Neúspěšný byl barcelonský lov na Nicka Calathese (zůstává v Panathinaikosu Atény) i na Brada Wanamakera (spoluhráč Jana Veselého ve Fenerbahce má životní šanci, chystá se uzavřít smlouvu s Boston Celtics).