Čeští basketbalisté se pokusí zdolat Finsko i s Markkanenem

„Původně jsme se chtěli soustředit až na další mistrovství Evropy a tato kvalifikace nebyla náš cíl, ale když už jsme teď blízko, tak to chceme dotáhnout. Úkol pro tyto dva zápasy je postoupit do další fáze. Pak se uvidí,“ řekl Ginzburg. „Soustředíme se jen na tyto dva zápasy a nemyslíme na nějakou postupovou matematiku. Pojďme je vyhrát a pak se uvidí,“ uvedl klíčový hráč Jaromír Bohačík.

Češi odstartovali kvalifikaci třemi výhrami, zaváhali až v dosud posledním duelu na Islandu, kde doplatili na únavu z náročné cesty. Teď chtějí skupinu zakončit vítězně, zvláště když hrají v domácím prostředí pardubické Tipsport Areny.

Jenže už páteční soupeř Finsko bude těžkým oříškem. Na jeho hřišti sice dokázali Češi na podzim zvítězit 64:56, ale dlouho se trápili. Teď navíc Finsko přijede v nejsilnější možné sestavě i s hvězdami Petterim Koponenem z Barcelony a především Laurim Markkanenem z Chicaga, který patřil mezi pět nejlepších nováčků uplynulé sezony NBA. Naopak české hvězdy Tomáš Satoranský a Jan Veselý tentokráte tým neposílí.

„I bez nich jsme dosud měli v kvalifikaci dobré výsledky a musíme v tom pokračovat, i když nás čekají těžké zápasy. Známe styl hry Finska. Hrají trochu odlišně. Máme s nimi zkušenosti. Teď sice přidali kvalitu, ale my víme, co čekat,“ uvedl trenér Ginzburg.

Češi sehráli s Finskem před rokem přípravný zápas, v němž tehdy hrál i Markkanen a vůbec se neprosadil. A to i díky velmi dobré obraně Martina Kříže, který by i tentokrát měl podkošového hráče s velmi dobrou střelbou z dálky mít na starosti. „Nedávno jsme hráli proti Finsku i s Markkanenem a vyhráli jsme. Martin se na něj určitě těší,“ řekl Bohačík. „Martin Kříž je jednou z možností. Ale není to jen o Markkanenovi, oni jsou dobrý tým jako celek,“ upozornil Ginzburg.

Další nebezpečí hrozí od Koponena, který patří mezi nejlepší střelce za tři body v Evropě. Celkově bude třeba si hlídat střelbu Finů z dálky, která je jejich hlavní zbraní. V průměru mají přes 30 pokusů za zápas, což je nejvíce v celé kvalifikaci.

„Koponen se neskutečně rozjel, Markkanen je vycházející hvězda NBA, takže to bude úplně jiný tým než na podzim. Ale víme, co od nich čekat a na co se připravit,“ uvedl Bohačík. „Oni budou mít jiný tým, ale my na ně budeme připraveni. A máme výhodu domácího prostředí a podpory diváků,“ dodal Blake Schilb, který byl hvězdou v podzimním vzájemném utkání, v pomohl k českému vítězství 17 body.

Zápas s Finskem začíná v Pardubicích v pátek v 18:00.