Prkno ještě chvíli počká. Ledecká se rozhodla jet super-G v Mořici

„Rozhodli jsme se startovat v Mořici i kvůli tomu, že jsem teď rozjetá z Lake Louise,“ vysvětluje Ledecká. „Mám lyžařský blok, tak nám připadalo dobré, že v něm budu pokračovat. Bude sice makačka se potom přehodit na snowboard, ale doufám, že všechno zvládneme tak, jak si naplánujeme.“

Ledecká je olympijskou šampionkou v super-G, ve Světovém poháru však půjde o její teprve jedenáctý start v této disciplíně.

Hned při svém debutu v únoru 2016 bodovala v Garmisch-Partenkirchenu na 25. místě.

Z dosavadních deseti pokusů se na bodované příčky vešla šestkrát, jejím maximem jsou v pohárových super-G dvě 19. místa. Dvakrát závod nedokončila.

Ve Svatém Mořici startovala v super-G také před rokem, tehdy dojela na 44. příčce. V předminulé sezoně zde stejnou disciplínu v rámci mistrovství světa dokončila na 29. pozici.

Naposledy byla v neděli v Lake Louise sedmadvacátá, přičemž ji limitovala také předchozí operace kůstky na ruce. V kanadském středisku zároveň obsadila 21. a 10. místo ve sjezdu.

„Bylo super si tam zajezdit,“ vrací se nyní ke své kanadské misi. „V Lake Louise jsme si navíc vyzkoušeli i nového fyzioterapeuta. Už ví, kde má stát, kam vzít batoh. Byly to první závody s ním a moc jsem si je užila. Máme ale pořád co dohánět. Je spousta věcí, které chceme do příště zlepšit. Budu na nich pracovat. Myslím si ale, že je sezona dobře vykopnutá.“

V celkovém pořadí Světového poháru sjezdařek jí se 40 body patří prozatím 38. místo.

Jméno Ledecké se tento týden skloňovalo rovněž v souvislosti s nominací na cenu BBC pro Sportovní osobnost roku, kde se ocitla ve čtyřčlenné nominaci.

„Tahle informace mě zastihla při přesunu z Ameriky do Evropy, takže jsem ji vstřebávala pomalu, protože jsem byla rozespalá,“ vypráví.

„Samozřejmě je mi velkou ctí, že jsem v nominaci mezi nejlepšími sportovci. Mám z toho strašnou radost. Na druhou stranu: je vždycky těžké srovnávat sportovce a různá sportovní odvětví.“