Desítka je super, zářila Ledecká. Pomohly jí rady koučů i viditelnost

Skok výsledkovou listinou o 11 míst, snížení ztráty na vítěznou Rakušanku Nicole Schmidhoferovou téměř o sekundu.

Ledecké zkrátka vyšel druhý z letošních sjezdů v Lake Louise podstatně lépe. Zatímco v pátek předvedla několik zaváhání, o den později se zásadních chyb nedopustila.

Co za nevídaným progresem stálo? Trenér Tomáš Bank se svým mladším bratrem Ondřejem seděl hodiny u videa a hledal, co by třiadvacetiletá Češka mohla zlepšit. Šlo hlavně o střední úsek dlouhé a fyzicky velmi vysilující trati.

A Ledecká, nesmírně učenlivá a inteligentní závodnice, jejich připomínky vyslyšela. Však bratrům Bankovým i zbytku realizačního týmu po desátém místě v cíli děkovala.

„Mám ten nejlepší tým na světě, vždycky se budu snažit, abych jim dělala radost. Oni si tohle zaslouží, doufám, že podobných výsledků bude co nejvíc. Jsou profesionálové, musím jim poděkovat. Odvedli fantastický výkon,“ smekla před nimi.



Lépe jsem viděla

V sobotu si třiadvacetiletá Češka pohlídala nájezd do rovinatého úseku, což kvitoval Tomáš Bank. „Vyšel jí, byla v něm pátá nejrychlejší.“



Byla to klíčová pasáž celé trati a Ledecká to dobře věděla. „Tu část jsem zlepšila, opravila jsem si to.“ Pochvalovala si i zlepšenou viditelnost: „Oproti pátku bylo i víc vidět, což byla velká výhoda. Bylo to o moc příjemnější. Užila jsem si to.“

Aby ne, vždyť jen jednou v kariéře zajela v lyžařském Světovém poháru lépe.

Hádejte... loni v Lake Louise, ve sjezdu, druhém v pořadí. „To mě ani moc nenapadlo,“ nedošlo dvojnásobné olympijské šampionce, že si právě připsala jeden z nejhodnotnějších výsledků v lyžařském životě.

Prostě byla nadšená, že je zase v desítce. „Top 10 je super! Mně se ta jízda líbila, což je hlavní. Snížila jsem trochu ztrátu na vítězku, což mi udělalo velkou radost,“ těší ji, že od Schmidhoferové „schytala“ už jen sekundu a 43 setin.

Nehodlá se s tím ovšem spokojit a hecuje se: „Pořád je na čem pracovat.“

S úsměvem pak vyhlížela nedělní super-G, které se jede od 19.00 a v němž v únoru senzačně triumfovala pod pěti olympijskými kruhy.

„Samozřejmě se hrozně těším. Bude to krásný závod. Doufám, že vyjde počasí, že bude dobře vidět na trať. A i kdyby ne, je to krásný kopec a já doufám, že si to užijeme.“