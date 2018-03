Další zlatý double v ohrožení. Ledecká si (asi) bude muset vybrat

Dívka, která před měsícem na olympiádě v Koreji pobláznila sportovní svět, když jako první žena v historii vyhrála zlatou medaili ve dvou různých disciplínách.

„Klíč od města většinou dostávají superhrdinové. A pro mě Esterka takovou superhrdinkou je. Díky ní se snažíme být všichni lepší,“ říká bratr Ledecké Jonáš. Právě on vymyslel netradiční „superhrdinský“ design kombinézy, se kterou jeho sestra kromě dvou zlatých medailí získala potřetí v řadě i velký křišťálový glóbus ve snowboardingu.

„Ale moc se mi toho v životě nezměnilo, pořád jezdím jen z kopce dolů,“ říká dvaadvacetiletá hvězda.

V příští sezoně přitom zlatou dvojkombinaci na vrcholné akci vůbec nemusí zažít. Světové šampionáty v alpském lyžování a ve snowboardingu se časově překrývají.

„Je to smutná zpráva,“ nezastírá Ledecká. „Musíme si o tom promluvit s trenéry a něco vymyslet.“

Kromě toho, že se kryjí závody v paralelním slalomu na snowboardu s těmi rychlostními na lyžích, je tady i další problém.

Snowboardové mistrovství světa se koná v americkém Deer Valley 1 .až 10. února, to lyžařské zase ve švédském Aare 5. až 17. února.

„A to je samozřejmě o to horší,“ říká lyžařský trenér Tomáš Bank.

Jistě, olympijské počínání české hvězdy bylo historickým momentem, její dvě zlata se stala symbolem zimních her. Stačí to ale na to, aby organizátoři kvůli Ledecké posunuli jedno či druhé mistrovství světa?

Aby lyžaři nebo snowboardisté přebookovávali své letenky, měnili termíny pobytů na daných místech? Spíše ne.

„Ale Sarah Lewis, generální sekretářka Mezinárodní lyžařské federace FIS, je z Ester nadšená. Možná by mohli upravit kalendář tak, aby se to dalo stihnout,“ doufá Bank.

V minulosti k termínové kolizi obou šampionátů nedocházelo, a to přitom žádný sportovec obě odvětví nekombinoval. Víru, že se ukáže na obou šampionátech, česká obojživelnice neztrácí.

Už nyní i přes přetrvávající bolest zad myslí na trénink. „Příští týden bych měla být schopná zase trénovat a závodit,“ říká s nadějí v hlase. Před definitivním uzavřením sezony chce stihnout asi deset závodů nižší kategorie FIS, na kterých bude chtít sbírat body v obřím slalomu, kombinaci a slalomu.

„Sice si našla ještě další čtyři závody ve Francii, ale ty asi budeme redukovat,“ říká Bank.

Úplně vypnout a odpočinout si od snowboardu a od lyží plánuje na týden, maximálně čtrnáct dní v červnu.

„Teď ale platí, že budu závodit do té doby, co nějaké závody budou,“ uzavírá se smíchem.