Snový návrat. Snad mi titul pomůže na grandslamu, doufá Svitolinová

ZPRAVODAJSTVÍ z finále Turnaje mistryň

„Nikdy jsem nesnila o tom, že bych mohla vyhrát tenhle pohár,“ přiznala 24letá Ukrajinka po výhře nad Američankou Stephensovou 3:6, 6:2 a 6:2.

Svitolinová v Singapuru korunovala povedenou sezonu, během které získala čtyři turnajové vavříny. Ten z Turnaje mistryň byl v kariéře celkově jedenáctým. A rozhodně tím nejcennějším.

„Největší titul dosavadní kariéry,“ prohodila na tiskové konferenci. „Snad mi pomůže k tomu, abych získala i grandslamovou trofej.“

O čem ještě mluvila?

O další třísetové bitvě: „Dodává mi to sebevědomí. Rozhodně je to dobrá zpráva pro mě, která mi může v budoucnu hodně pomoct v tom, abych takhle náročné a dlouhé bitvy zvládala.“

O formě, která přišla až v Singapuru: „Myslím, že to je kombinace všeho. Věděla jsem přesně, co chci hrát. Hodně jsem dřela na kurtu i v posilovně. Zůstávala jsem ale pozitivní, a to i přesto, že jsem do tréninku dávala všechno, ale výsledky nebyly takové, jaké bych očekávala. Tady mi pomohlo právě to, že jsem neustále věřila, že mohou hrát stejně jako v první polovině sezony.“

O tom, co jí řekla při předávání trofeje Billie Jean Kingová: „To je tajemství. Nejdůležitější je, že mi pogratulovala. Byl to velmi cenný moment převzít od ní trofej.“

O dalších plánech: „Ještě je příliš brzo. Nejdříve chci ukončit sezonu a pak budu řešit, co bude dál. Určitě si ale vezmu na tři týdny naprosté volno, abych vyléčila šrámy.“

O šňůře devíti finálových výher: „Samozřejmě o téhle statistice vím. Ale každé finále je pro mě obrovskou výzvou.“