ONLINE: Finále neporažených. Svitolinová hraje se Stephensovou

Minimálně na deset let to je poslední zápas v honosných kulisách Singapuru. Turnaj mistryň se totiž od příštího ročníku přesune do čínského Šen-čenu.

Rozlučku v luxusní čtvrti Kallang obstarávají finalistky dvouhry Elina Svitolinová a Sloane Stephensová.

Obě tenistky zatím na Turnaji mistryň ještě neprohrály, ovládly své skupiny a v sobotním semifinále zvítězily po třísetové bitvě.

Elina Svitolinová vs. Sloane Stephensová Finále dvouhry sledujeme podrobně.

Svitolinová náramně načasovala formu na vrchol sezony. Před příjezdem do Singapuru totiž od US Open, kde došla do osmifinále, vyhrála pouze dva zápasy. Příliš se nedařilo ani Stephensové, která u rovníku prožívá premiéru.

„Bude to poslední zápas sezony a na kurtu nechám všechno,“ prohlásila Svitolinová, jež může letos získat už čtvrtý titul.



Vzájemná bilance hovoří ve prospěch Stephensové, která ze třech střetnutí ovládla dvě – naposledy se radovala na prestižním turnaji v Kanadě.