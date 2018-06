POHLED: Nový kouč biatlonistek? Jako kdyby fotbalisty trénoval Mourinho

Skokané na lyžích to v minulosti zkoušeli s Richardem Schallertem, pod nímž se dařilo jen Romanu Koudelkovi.

Běžci na lyžích momentálně sázejí na Fina Ilku Jarvu a nebýt Martina Jakše, nedostali by se v minulé sezoně na body.

Fotbalová Sparta ještě nedávno tápala pod Andreou Stramaccionim. Ve Slavii to zase v minulosti zkoušel Nizozemec Alex Pastoor, který v klubu vydržel jen čtvrt roku. Z deseti zápasů šestkrát prohrál.

České biatlonistky povede norský kouč Gjelland Emmons pomůže se střelbou

Pojítko mezi nimi kromě neúspěchu? Třeba to, že oni jednoduše mezi trenérskou špičku nepatří. Stramaccioniho největším úspěchem byl titul s juniorkou Interu. Nejzářivějším momentem Pastoorova životopisu je postup s Excelsiorem do první nizozemské ligy. Schallert ke skokanům přišel od rakouských mládežníků, Jarva to ve Finsku dotáhl maximálně do béčka.

Gjelland je úplně v jiné dimenzi. Opravdové eso mezi biatlonovými trenéry. Během osmi let spolupracoval s tím nejlepším, co se v Norsku urodilo. Jako trenér získal 12 medailí z mistrovství světa, čtyři z olympijských her. Jako kdyby k fotbalové reprezentaci přišel José Mourinho nebo Pep Guardiola. Anebo oba. Angažování Kateřiny Emmons coby střelecké konzultantky je toho důkazem. Čechům se ve střelbě nedaří, potřebují zrychlit a hlavně zpřesnit. A kdo jiný by je to měl učit než olympijská šampionka?

Navíc nejde o žádné novum. Martin Fourcade využívá pomoc Francka Badioua, stříbrného olympijského medailisty z Barcelony. Trojnásobný olympijský šampion Niccolo Campriani pomáhá italské reprezentace a manžel Emmons Matt se stará o Američany.

Díky oběma novým posilám nyní působí zázemí českého týmu ultrasilně.