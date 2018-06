České biatlonistky povede norský kouč Gjelland. Emmons pomůže se střelbou

Už na vyhlašování ankety o nejlepšího biatlonistu sezony to bylo žhavé téma.

Kdo bude v příští sezoně trénovat české hvězdy?

„Já to vím, ale nechal bych to na vyjádření svazu,“ culil se Biatlonista roku Michal Krčmář. „Chlapský tým je stabilizovaný, řeší se detaily v ženském týmu. Proto se otálí, aby oba týmy vyšly ven nastejno. A až to vyjde napovrch, bude to příjemné i pro fanoušky, takové okysličení týmu.“

Okysličení týmu to opravdu je. A to řádné.

Do nového olympijského cyklu totiž český tým vyrazí i se dvěma norskými experty. Ženské družstvo po Zdeňkovi Vítkovi převezme Egil Gjelland.

Olympijský šampion ze Salt Lake City ve štafetě byl sám na přelomu tisíciletí skvělým závodníkem.

S biatlonem začínal v patnácti letech, do nabité norské reprezentace se dostal v třiadvaceti. Potkal se v ní s takovými legendami jako byli Ole Einar Björndalen, Halvard Hanevold nebo Frode Andresen.

Během dvanácti let ve Světovém poháru pomohl štafetě k jedenácti triumfům, sám se radoval pouze jednou – ve stíhačce v Östersundu v roce 2004.

Poté, co s aktivní kariérou skončil, začal v Norsku trénovat – nejprve ženský a poté i mužský tým.

Byl také osobním trenérem Tory Bergerové, dvojnásobné olympijské vítězky, osminásobné mistryně světa a vítězky Světového poháru v roce 2013.

K úspěchům přivedl i Tiril Eckhoffovou a u mužů poté Emila Hegle Svendsena a bratry Johannese a Tarjeie Böovi.

Spolu s Gjellandem míří k české reprezentaci také Anders Magnus Bratli, který se spolu se Zdeňkem Vítkem bude starat o mužskou sestavu.

„Poprvé v historii přivádíme k české reprezentaci zahraniční trenéry. Očekáváme, že Egil i Anders k nám přinesou zkušenosti ze země, která je biatlonovou i lyžařskou velmocí,“ vysvětlil angažmá norských odborníků prezident Českého svazu biatlonu Jiří Hamza pro server biatlon.cz

Připravujeme podrobnosti...