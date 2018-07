Dobré, hlásil Holuša. S Vadlejchem ukázali v Maroku srdce bojovníků

Diamantová liga v Rabatu Zpravodajství a výsledky

Celkový vítěz Diamantové ligy z předchozích dvou sezon Vadlejch se většinu soutěže pohyboval na chvostu pole oštěpařů, ale posledním pokusem 85,31 metrů se letos poprvé v prestižním seriálu dostal na stupně vítězů.

„Třetí místo beru všema deseti. Jsem moc rád, že jsem se během závodu dokázal zlepšovat a posledním pokusem jsem hodil přes 85 metrů. Zkrátka ne pokaždé to jde úplně samo,“ uvedl Vadlejch na facebooku Top Athletics.

Jakub Vadlejch

Soutěž oštěpařů vyhrál v novém estonském rekordu 89,75 Magnus Kirt a dostal se před Vadlejcha na čtvrté místo letošních světových tabulek, kterým vévodí trio „devadesátimetrových“ Němců.

Český vicemistr světa v této sezoně hodil nejdále 89,02 při vítězství na Odložilově memoriálu v Praze. „Teď mě čeká lehké soustředění, kde si trochu odpočine hlava, a pak mistrovství republiky a hlavně vrchol sezony ME v Berlíně!“ plánoval Vadlejch.

Českého rekordmana Holušu potěšilo, že výsledek těsně pod stupni vítězů v čase 3:33,80 zaběhl i po náročném tréninku.

„Čtvrté místo a třetí čas kariéry přímo ze soustředění, to je dobré. Hodně jsem v předchozích dnech trénoval a vůbec mi nešly nohy. Běželo se mi těžko, cítil jsem únavu, ale je to samozřejmě super výkon a jsem spokojený. Vybojoval jsem to, vůbec to nebylo zadarmo,“ řekl Holuša.

Vedoucí muž letošních evropských tabulek běžel rychleji než v Rabatu pouze před dvěma lety v Monaku (3:33,36) a před dvěma týdny v Paříži, kde svůj rekordní čas zlepšil o 51 setin sekundy na 3:32,85.