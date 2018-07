Diamantová liga: Vadlejcha dostal na pódium poslední hod, Holuša čtvrtý

Výsledky Atletický mítink Diamantové ligy v Rabatu MUŽI:

100 m (vítr -0,4 m/s): 1. Coleman 9,98, 2. Baker 9,98, 3. Lyles (všichni USA) 9,99.

400 m: 1. Bloomfield (Jam.) 44,33, 2. Harún (Kat.) 44,69, 3. Hudson-Smith (Brit.) 44,79.

1500 m: 1. Kazúzí (Mar.) 3:33,22, 2. F. Ingebritsen (Nor.) 3:33,40, 3. Souleiman (Džib.) 3:33,42, 4. Holuša (ČR) 3:33,80.

3000 m: 1. Kejelcha (Et.) 7:32,93, 2. Balew (Bahr.) 7:34,26, 3. McSweyn (Austr.) 7:34,79.

3000 m př.: 1. Kigen (Keňa) 8:06,19, 2. Beyo (Et.) 8:07,27, 3. Bakalí (Mar.) 8:09,58.

Tyč: 1. Kendricks (USA) 586, 2. Wojciechowski (Pol.) 580, 3. Morgunov (Rus.) 580.

Oštěp: 1. Kirt (Est.) 89,75, 2. Hofmann (Něm.) 88,58, 3. Vadlejch (ČR) 85,31. ŽENY

200 m (-0,5): 1. Millerová-Uibová (Bah.) 22,29, 2. Asherová-Smithová (Brit.) 22,40, 3. Prandiniová (USA) 22,60.

800 m: 1. Niyonsabaová (Bur.) 1:57,90, 2. Gouleová (Jam.) 1:58,33, 3. Arafiová (Mar.) 1:58,84.

5000 m: 1. Obiriová (Keňa) 14:21,75, 2. Hassanová (Niz.) 14:22,34 - evropský rekord, 3. Gideyová (Et.) 14:23,14.

100 m př. (+0,1): 1. McNealová 12,51, 2. Nelvisová 12,58, 3. Manningová (všechny USA) 12,72.

Výška: 1. Demirevová (Bulh.) 194, 2. Levčenková (Ukr.) 194, 3. Lasickeneová (Rus.) 190.

Trojskok: 1. Ibarguenová (Kol.) 14,96, 2. Williamsová (Jam.) 14,47, 3. Franklinová (USA) 14,42.

Koule: 1. Schwanitzová (Něm.) 19,40, 2. Dubická (Běl.) 19,21, 3. Adamsová (N. Zél.) 18,93. Další disciplíny:

Muži:

Dálka: 1. Gayle (Jam.) 809, 2. Dendy 805, 3. Lawson (oba USA) 803. Ženy:

1000 m: 1. Semenyaová (JAR) 2:31,01, 2. Brownová 2:35,85, 3. Edwardsová (obě USA) 2:36,13.