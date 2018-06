Rosolová: Na Tretru vzpomínám vždycky v dobrém, ale atletika mi nechybí

Společně s partnerem Adamem Sebastianem Helceletem jste patrony tréninkového sportovního projektu Kemp vítězů pro děti. Jak se vám role mentorky líbí?

Teď to pro mě bude díky dceři trošičku náročnější, ale těším se, až budu svoje zkušenosti předávat dětem. Třeba je přivedu k tomu, aby je to bavilo, chodily dobrovolně na tréninky, měly spoustu nových zážitků a poznaly kamarády.

Proč by si děti měly vybrat právě atletiku?

Myslím si, že atletika je základ pro většinu sportů, všude musíte umět běhat a mít kondičku. V tomhle má atletika výhodu. Jsem ráda, že se nám akce Kempu vítězů podařily naplánovat, máme dva kempy v červenci, které povedu spíš já, a dva v srpnu po mistrovství Evropy, kde už bude i Adam. A na děti se už těšíme.



Když jste oznamovala konec kariéry, avizovala jste, že vás čeká mnohem náročnější a také krásnější období. Je tomu skutečně tak?

Určitě. Náročnější je v tom, že člověk je docela nevyspalý. Ale tělo si nějak zvykne a funguje. Není to ale takový ten život sportovce, kdy se ráno probudíte, odtrénujete a pak máte třeba celý den volno. Tohle je prostě dennodenní zápřah, kromě pár hodin spánku skoro 24 hodin denně. V tomhle je to jiné, ale určitě mi to nevadí.

Denisa Rosolová * 21. srpna 1986 Vicemistryně Evropy v běhu na 400 metrů překážek z roku 2012 platila za neobyčejně všestrannou atletku. Medaile na významných soutěžích zpočátku sbírala ve skoku do dálky, posléze se věnovala víceboji, hladké čtvrtce a překážkám. Jejím největším úspěchem je zlatá medaile z halového mistrovství Evropy 2011 v Paříži v běhu na 400 metrů. Čtyřikrát startovala na olympijských hrách.



Atletika vám tedy nechybí?

Nechybí. Já se vždycky na závody dívám v televizi. Těším se, až se budeme s malou chodit dívat i naživo. Ale když vidím ty čtvrtky překážek, tak mi to popravdě vůbec nechybí. Vím, kolik to obnášelo dřiny a odříkání a v mém věku bych už asi ani nepředváděla výkony na nejlepší úrovni.

Dostala jste se od porodu na ovál?

Aktivně ještě ne. Byla jsem se s malou dvakrát podívat na Adamově tréninku a pak jsme to vzali do parku. Já sama si asi ještě chviličku počkám. Ale až ukončím šestinedělí, tak bych se možná měla začít hýbat. Přece jenom jsem byla zvyklá na něco jiného než na tu postavu, kterou teď mám. Asi se lehce začnu dávat zpátky do formy.

Ve středu startuje ostravská Zlatá tretra, tedy závod, který vám dle vlastních slov otevřel dveře do světové atletiky. Jak na mítink vzpomínáte?

Vždycky v dobrém. V roce 2010 jsem si tam na hladké čtvrtce zaběhla osobní rekord. Mám to tam hodně ráda, na domácím stadionu vždycky byla výborná atmosféra, lidi fandili, co to šlo, takže pro mě je to jeden z nejkrásnějších mítinků na světě.

Na startu jste se objevila pokaždé v letech 2010-2016, mítink musel za tu dobu projít nějakým vývojem.

Už od začátku byla Tretra na hodně vysoké úrovni. Změnou prošel stadion, který se zvětšil, ale já si myslím, že na starším stadionu byla atmosféra lepší. Když lidi stáli u sebe, tak víc řvali, teď je to trošičku jiné v tom, že lidi sedí. Ale zase to je pro někoho lepší, že má větší pohodlí a nemusí se někde dvě hodiny mačkat na ostatní.

Závod se špičkovými atlety z celého světa je jistě skvělou příležitostí, jak přitáhnout děti k atletice.

Jo! Myslím si, že děti by měly sportovat a každá podobná akce tomu pomáhá. Neříkám, že všechny profesionálně, ale v dnešní době počítačových her a mobilů, kdy děti jenom sedí a koukají do toho, je pro ně sport důležitý.



Umíte si představit, že byste dceru Evelin vedla k vrcholové atletice? Geny na ni určitě mít bude.

Určitě ji budeme chtít vést k nějakému sportu. Neříkám, že bude muset nutně být profesionálka, to si vybere sama, pokud ji to bude bavit. Ale chtěli bychom, aby se v mládežnických letech sportu věnovala, děti, které sportují, jsou trošičku jiné než ty, které nemají vůbec žádné záliby, jenom sedí doma a chodí kouřit. Atletika určitě bude základ, ale později to nemusí být nutně ona, je tady i spousta jiných sportů.

Vy jste byla velmi všestranná atletka, závodila jste ve skoku do dálky, víceboji, na hladké čtvrtce i překážkách. Co byste dceři doporučila?

Nejraději bych byla, kdyby začala s vícebojem, protože to je základ pro jakékoliv další disciplíny, z kterých si může vybrat. A byla bych samozřejmě ráda, kdyby si od Elišky Klučinové zase zpátky vzala můj český halový rekord v pětiboji.