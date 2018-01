Loučení atletku Rosolovou dojalo. Hormony, sváděla slzy na těhotenství

Odchovankyně orlovské atletiky začínala pod trenérem Janem Bardasem a do vrcholové atletiky ji dovedl Aleš Duda ve Vítkovicích. V Ostravě byla Denisa Rosolová dojatá. „To hormony,“ sváděla slzy na těhotenství.

Prozradila, že termín porodu má v květnu. „Už kope,“ svěřila se kamarádkám z vítkovické atletiky.

Jak zvládá konec kariéry? „Jsem ráda, že už nemusím běhat, vážně mi to nechybí,“ uvedla někdejší juniorská mistryně světa a Evropy v dálce a halová evropská šampionka na 400 metrů. „Za těch patnáct let jsem z toho všeho byla už unavená spíše psychicky než fyzicky.“

Na ostravském mítinku si užila běh na netradičních 300 metrů. „To byla moje oblíbená trať, protože čtyřstovka je dlouhá a dvoustovka krátká,“ zmínila disciplíny, které běhala nejčastěji.

Třístovku by však mezi oficiální atletické disciplíny nezařadila. „Uspět v ní by bylo hodně těžké, protože by ji běhalo hodně sprinterek i čtvrtkařek,“ usmála se.