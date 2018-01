Koulař Staněk vyhrál na mítinku v Ostravě v halovém osobním rekordu

Nejlepší výkon mezi tyčkařkami 442 centimetrů zaznamenala Romana Maláčová, v netradičním formátu smíšených dvojic se z výhry radovala Amálie Švábíková společně s Řekem Emmanuilem Karalisem.

Staněk, který po zranění prsního svalu závodil poprvé v sezoně, už ve druhém pokusu překonal hranici 21 metrů. Ve třetí sérii se český rekordman zlepšil na 21,61, čímž o osmnáct centimetrů vylepšil své dosavadní halové maximum, které mu loni přineslo stříbro na halovém mistrovství Evropy v Bělehradě. Po čtyřech pokusech soutěž ukončil, protože začal cítit problematický sval.

Pavel Maslák po vítězství na 300 metrů na halovém mítinku v Ostravě.

Hořké vítězství zaznamenal překážkář Petr Svoboda. Rozběh vyhrál v čase 7,56 sekundy a také finále ovládl (7,61), ale v cíli se chytil za tříslo a skončil s bolestivou grimasou na zemi. Problémy cítil už v úvodu závodu při kontaktu s překážkou, pak mu v problematické oblasti začalo cukat. „Něco se tam prostě stalo. Nevím. Myslím, že teď budu bojovat o to, abych vůbec stihl to mistrovství světa,“ řekl.

Dvě třístovky v průběhu necelých dvou hodin zvládl trojnásobný halový mistr Evropy a dvojnásobný světový halový šampion na 400 metrů Maslák. V náročném programu nenavázal na loňský čas 32,19, vyhrál za 32,83 a 32,52.

„Musel jsem se dvakrát rozcvičovat, což nebylo příjemný. Třeba mi to pomohlo, nevím,“ řekl po závodě. Lepší pocity měl z druhého běhu. „Šel jsem do něj fakt naplno. Při tom prvním si říkáte, že vás ještě jeden závod čeká, tak se podvědomě šetříte,“ dodal.

Druhé místo díky výkonu 193 centimetrů obsadila ve výšce Michaela Hrubá. Pro zajištění účasti na HMS by potřebovala skočit ještě o čtyři centimetry výše, nebo být mezi pozvanými závodnicemi na základě žebříčku. V Birminghamu totiž budou výškařky rovnou skákat dvanáctičlenné finále. Hrubá odhaduje, že 197 centimetrů nakonec potřeba nebude. „Já si myslím, že bude stačit něco kolem 195 nebo 194. Uvidíme,“ poznamenala.

Díky loňskému českému rekordu 831 centimetrů a výkonu 798 cm z Jablonce má už jistou účast v Birminghamu dálkař Radek Juška, který v Ostravě stejně jako Hrubá skončil druhý za 788 centimetrů. Na úvod halové sezony jsou to pro Jušku solidní výkony. „Myslím, že takhle jsem sezonu ještě nikdy nezačal. Ale myslím, že mám ještě na víc. Potřebuji si trochu odpočinout. Není to tak dávno, co jsem se vrátil ze soustředění, takže je ještě znát únava,“ řekl halový vicemistr Evropy z roku 2015.

Simona Vrzalová se na trati 3000 metrů kvalifikovala na halové mistrovství světa. V Ostravě si zaběhla osobní rekord 8:57,07 a s přehledem se dostala pod hranici devíti minut požadovanou mezinárodní federací IAAF. Pomohlo jí, že se poměrně dlouho držela ve skupině favoritek. „Měla jsem za cíl udržet se, co nejdéle to půjde. Poslední tři kolečka docela bolela, ale jinak to šlo,“ řekla.

Vyhrála favorizovaná Keňanka Hellen Obiriová, úřadující mistryně světa na 5000 metrů pod širým nebem. Časem 8:38,81 se v začínající halové sezoně dostala do čela letošních tabulek.