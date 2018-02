Trošku smutná jsem, připustila cyklokrosařka Nash po dvanáctém místě

Ještě v nájezdu do posledního kola si kontrolovala pátou pozici. A dokonce i uvažovala o tom, že zkusí dojet dvojici před sebou, která měla zhruba půlminutový náskok, a zabojuje o medaili.

Aktuálně nejlepší Češka v cyklokrosovém poli, čtyřicetiletá Kateřina Nash, však nakonec dojela dvanáctá - hlavně kvůli technickým problémům.

Jste po tomhle umístění zklamaná?

Momentálně jsem trošku smutná. Měla jsem dobrej závod, ale v posledním kole se mi urval šaltr a musela jsem běžet ze spodku tratě až do depa a ztratila jsem asi sedm pozic.

Závod jste přitom měla rozjetý slušně…

V boji o medaile jsem chvíli byla, to je pravda. Pak tam holky trochu cukly. Chtěla jsem to pořád ještě zkoušet, ale v těchto podmínkách se s kolem stanou věci, které člověk moc neovlivní.

Při nájezdu do posledního kola jste pořád ještě přemýšlela o medaili?

Samozřejmě. Bojovat se musí do konce. Vždycky se může něco stát a člověk tam musí být. Ale přiznávám, že holky už byly ode mne trochu odskočené. Bylo by to hodně náročný. Nicméně musím říct, že i s pátým místem bych byla docela spokojená, protože posledních pár světáků se mi nevedlo. A je to dobrý pocit, když člověk ví, že do první pětky pořád patří.

S jakým očekáváním jste vůbec do závodu šla? Moc jste o svých cílech před startem nemluvila.

Chtěla jsem bojovat o co nejlepší umístění a abych si dokázala, že na to pořád ještě mám. Poslední tři svěťáky jsem měla trochu smůlu. Nebo smůlu... Všechno, co se s tím kolem může stát, se mi momentálně stalo. Je to škoda, ale ke sportu to patří. Někdy člověk má lepší závody a někdy horší. Tady jsem se dostala dopředu celkem brzo. Ze začátku jsme se střídaly, ale pak se to po prvním kole relativně brzo roztrhalo a začalo se to srovnávat. Kolem druhého okruhu už jsem o páté a šesté místo bojovala a byla vepředu.

Jak jste se popasovala s těžkou tratí?

To je cyklokros, takový prostě je.

Dá se s nějakou taktikou jít na podobně rozbahněnou trať?

Trať jsem si zkoušela v pátek, ale člověk tam musí jít s tím, že tam nechá všechno a bude doufat, že to vyjde. Ta trať se neustále měnila, takže člověk tam mohl jezdit klidně celý den předem a nic to neznamenalo. V pátek pršelo, za nás to začalo vysychat, ale na to jsme prostě zvyklí.

Loni v Bieles jste vybojovala třetí místo, letos to byla až dvanáctá pozice. V UCI jste letos byla zvolená prezidentkou Komise sportovců, jezdit byste měla i příští sezonu. Ale bylo to vaše poslední mistrovství světa?

Uvidíme.