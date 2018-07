Látka, která tři čtvrtě roku trápila Frooma. Co všechno umí salbutamol

Ano, mluvíme o salbutamolu.

Látce, která posledních devět měsíců trápila Chrise Frooma, čtyřnásobného šampiona Tour de France. Dvojnásobné množství této substance naměřili Britovi loni na Vueltě. Od té doby se snažil vysvětlit, proč se tak stalo. Zvládl to, v pondělí dopoledne byl omilostněn.

Co to ale ten salbutamol vlastně je? A může cyklistům opravdu zvyšovat výkonnost? Až do roku 2010 byl v profesionálním pelotonu zakázaný. Užívat ho bylo možné pouze s terapeutickou výjimkou.

„Věřilo se, že ve velkém množství může mít anabolické účinky. Ale pak se zjistilo, že není až tak moc efektivní, proto se přistoupilo k jeho větší toleranci. Ovšem stále ohraničenou,“ popisuje Chlumský.



Podle pravidel Světové antidopingové agentury (WADA) může sportovec inhalátorem užít 1 600 mikrogramů salbutamolu během 24 hodin (nebo 800 mikrogramů za 12 hodin) bez nutnosti žádat o terapeutickou výjimku, tedy prokazovat, že trpí například astmatem.



Když hranici překročí?



„Salbutamol zdravým lidem částečně pomáhá k vyššímu výkonu. Ale ne moc.“ Jan Chlumský, šéf antidopingového výboru

„Když ho užíváte ve větším množství, máte rozšířenější průdušky a může vám teoreticky i prakticky pomoct v nějaké vytrvalostní disciplíně,“ vysvětluje Jiří Neumann, šéflékař českého olympijského týmu.



„Horní hranice existuje, protože vzniklo několik publikací, které dokazují, že systémové užívání salbutamolu může zvyšovat výkon,“ říká Olivier Rabin, jeden z vysoce postavených vědců WADA.



O tom je přesvědčen i Eugen Rašev, lékař hradecké stáje Elkov Author: „Výkonnost zvyšovat může. Když nejste astmatik a jedete do kopce, přetížením může hladká svalovina na průduškách reagovat podobně jako u astmatika. Proto čím větší množství látky dostanete do těla, tím lepší formu máte. Zatímco ostatní dýchají hrozně, vy až tolik nemusíte.“



Podle Raševa by salbutamol měl znovu patřit mezi zakázané substance. V tom se shoduje třeba i s Janem Šťovíčkem, expertem na sportovní právo.



Existuje ale také spousta studií, které tvrdí opak. Třeba akademici na univerzitě v kanadském Edmontonu, kteří testovali 15 cyklistů, kteří neměli potíže s astmatem. Po dobu dvou týdnů jim byl 20 minut před výkonem podáván salbutamol a… zvýšení výkonu se nedostavilo.



I proto jej WADA stáhla ze skupiny zakázaných látek. Velmi pravděpodobně neexistuje dané množství látky, které by automaticky znamenalo lepší výkonnost.



A proč tedy agentura určila povolenou hranici 1 600 mikrogramů během 24 hodin?



Hlavně kvůli vedlejším účinkům. Když sportovci danou hranici překročí, není to pro ně zdravé. „Salbutamol má řadu nežádoucích účinků – lidé jsou po něm nervózní, mají sucho v ústech, trávicí potíže, třes rukou a další věci,“ říká Neumann. „Může se vám měnit svalová koordinace. Určitě to není neškodná látka,“ vysvětluje Rašev.



„A jak víte, antidopingový zákon zohledňuje ochranu zdraví sportovců,“ dodává Rabin.



Problémy s astmatem nejsou v profesionálním sportu ničím výjimečným. Dýchací potíže řešili třeba lyžař Lukáš Bauer, tenistka Petra Kvitová nebo biker Jaroslav Kulhavý. Stejný problém jako Froome mají mnozí další cyklisté.



Třeba Diego Ulissi, který dokonce pro svou obhajobu v kauze Salbutamolu podstoupil v Lausanne testy, aby dokázal nevinu.



Marně, dostal trest na devět měsíců.



Roční zákaz startů dostal v roce 2007 Alessandro Petacchi, který na Giru překročil povolenou hranici.



Naopak očištěni byli Leonardo Piepoli nebo Miguel Indurain.



Poslední Froomův případ jen dokazuje, že postoj UCI je nejasný. Unie odmítla sdělit důvody, proč byl zrovna Froome omilostněn, nebo vysvětlit, proč výše zmínění trest dostali.



„I to je podezřelé,“ doplňuje Rašev.

Transparentnost cyklistiky tak znovu utrpěla.