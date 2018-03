Bojkot ruského finále. Neuhneme, vzkazuje český biatlon světu

Vítková pravděpodobně svoji pozici ztratí. „Nechci se k tomu vyjadřovat,“ řekla minulý týden a v hlase měla zklamání.

Absence v Rusku rozděluje i české fanoušky. Jedni ji považují za správný a zásadový krok země, jež rozpoutala boj proti ruskému dopingu v biatlonu.

Jiní kritizují funkcionáře, že svým rozhodnutím škodí sportovcům.

Generální partner českého svazu, společnost Viessmann, rozhodnutí biatlonistů plně respektuje. Zato Martin Štrupl, generální ředitel firmy Hamé, jež je dalším sponzorem týmu, vystoupil s názorem: „Absolutně s neúčastí v Rusku nesouhlasím. Politika do sportu nepatří.“

V postoji Čechů však nejde o politiku - na rozdíl od Ukrajinců, kteří mají v Ťumeni chybět na protest proti anexi Krymu.

Hamza vyzývá, ať lidé nesměšují zneužívání sportu k politickým účelům s českou iniciativou usilující naopak o čistotu sportu. Pozice Hamé může naopak souviset s obchodními zájmy firmy. V Rusku má výrobní závod, loni tam skupině vzrostly tržby o 2,5 procenta.

Veronika Vítková může kvůli neúčasti v Ťumeni přijít o výborné umístění v celkovém hodnocení Světového poháru. „Nechci se k tomu vyjadřovat,“ reaguje na ožehavé téma.

„My vypouštíme Ťumeň z přesvědčení, že tam Světový pohár být nemá,“ říká šéftrenér Ondřej Rybář. „Jedním z hlavních pravidel přece je, že federace, která pohár pořádá, má mít akreditovanou národní antidopingovou laboratoř. Což Rusové nemají.“

Reprezentantům sdělili trenéři úmysl nestartovat v Rusku při předolympijském soustředění v Almaty. „Nikdo tehdy nebyl proti,“ tvrdí Hamza.

Čeští muži mohou touto absencí přijít o umístění v první desítce Poháru národů, a v příští sezoně proto startovat pouze se čtyřmi muži místo současných pěti. Nyní mají z 9. místa na jedenácté Slovince náskok 70 bodů.

V Ťumeni se už do této klasifikace bude započítávat pouze sprint, ovšem Pohár národů se boduje odlišně než klasifikace jednotlivců.

„I když víme, co se může stát z hlediska kvóty, plně podporuji rozhodnutí neletět do Ťumeně,“ říká stříbrný olympijský medailista Michal Krčmář. „Jako sportovec se bojím jet do Ruska, protože tam není schválený antidopingový systém podle kodexu WADA. Nejsem přesvědčený o tom, že můj dopingový vzorek by tam byl v bezpečí. Kdo ví, co by se s ním dělo dál.“

Krčmář připomíná výhrůžky, které Češi dostávali z Ruska během loňského mistrovství světa v Hochfilzenu.

„Tehdy nám chodily e-maily, že nám něco namíchají do pití. Radši jsme si zamykali bidony. Když jsou schopní napsat tohle, tak mohou manipulovat i s našimi vzorky. Stejně jako s těmi svými manipulovali, aby byly čisté, tak mohou z čistého vzorku udělat špinavý.“

Česká ofenziva proti Rusku a vedení IBU, které liknavě reagovalo na množící se zprávy o ruském dopingu, začala v prosinci 2016. Společně s Francouzem Martinem Fourcadem a týmy USA a Kanady prosadili Češi nejen sepsání petice závodníků směrem k IBU, ale i svolání mimořádného kongresu loni v únoru, na němž bylo Ťumeni odebráno mistrovství světa 2021.

Pohárové finále 2018 nicméně sibiřskému středisku zůstalo i přesto, že Mezinárodní olympijský výbor vzal Rusku před hrami v Pchjongčchangu vlajku a hymnu.

Když letos v lednu exekutiva IBU hlasovala o ponechání finále v Ťumeni, výsledek byl 4:4. Načež prezident IBU, Nor Anders Besseberg, využil svého práva dvojitého hlasu a rozhodl pro Rusy.

„Ani na minutu jsme potom neuvažovali, že bychom naše postoje změnili,“ tvrdí Hamza. „Nemůžeme rok a půl něco říkat a pak něco jiného udělat. Jiná volba nebyla.“

K bojkotu se připojí i reprezentace USA a Kanady, Slovinec Bauer či švédský olympijský medailista Samuelsson, který podobně jako Krčmář vyhlásil: „Nebyl bych si jistý, co tam s mým vzorkem provedou.“

Hamza soudí, že iniciativa vedená Čechy pomohla některým čistým závodníkům, včetně Krčmáře a Vítkové, i k olympijským medailím z Pchjongčchangu. „Jsem přesvědčen, že spousta lidí, kteří by dopovali dál, se přinejmenším lekla. Je dobře, že jsme do toho šli po hlavě.“

„Jako sportovec se bojím jet do Ruska, protože tam není schválený antidopingový systém podle kodexu WADA,“ říká Michal Krčmář.

Nejnověji se provalila kauza lékaře kazašského týmu Tagajeva, u něhož italská policie při poháru v Anterselvě nalezla velké množství dopingových prostředků.

„Snad až 98 procent dopingových případů se odehrává od Košic na Východ. Jako by se tam na problémy tohoto druhu nahlíželo jinak, jako by docházelo k určitému střetu kultur,“ poukazuje Hamza.

Ruský dopingový skandál Jak se kauza vyvíjí

Vžívá se i do pocitů Vítkové, která po loňské zimě zmaru zažívá výbornou sezonu. „Chápu, že je to pro Verču nepříjemné, když je teď šestá ve svěťáku. Ale občas musíte myslet na větší hodnoty než na úspěchy a peníze. Tohle je limitní situace, kdy by člověk za svými názory měl stát. I když mi někteří anonymové nadávají do všech orgánů, co existujou.“

Vítkové i dalším reprezentantům je svaz připravený vykompenzovat finance, o které by neúčastí v Rusku mohli přijít.

„Pokud by například Verča spadla v celkovém pořadí svěťáku ze 6. na 9. místo, rozdíl jí doplatíme.“