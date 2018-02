Čeští biatlonisté bojkotují finále SP. Na protest proti ruskému dopingu

„I za cenu nějakých obětí jsme se v tomto směru a v postoji proti ruskému dopingu vyhranili,“ uvedl Hamza. „Proto na finále nepojedeme. Kdybychom to udělali, ustoupili bychom z našeho názoru. Chceme si zachovat vlastní tvář,. V Rusku se podle nás mezinárodní akce za současného stavu konat nemají.“

Čechy mají dle zákulisních informací v bojkotu Ťjumeně podpořit i biatlonové reprezentace USA a Kanady. „Nepoletíme tam tedy tři země z té naší čtyřky, která proti ruskému dopingu šla nejtvrději,“ podotkl Hamza.

Čtvrtou zemí z tohoto kvarteta je Francie, ta se však do Ruska chystá.

„Ptal jsem se Martina Fourcada, jestli na finále odcestuje, a on mi řekl, že musí, protože bojuje o velký glóbus. Každý dělá své vlastní rozhodnutí,“ líčil Hamza.

Šéf českého biatlonu Jiří Hamza

Před finálovým blokem v Rusku se ještě uskuteční dvě pohárová kola v Kontiolahti a Oslu. „Tam musíme nahnat co nejvíc bodů, abychom nepřišli o kvótu do další sezony,“ poznamenal Hamza.

Šéftrenér Ondřej Rybář k českému rozhodnutí nestartovat v Ťjumeni dodal: „Jestliže jste o něčem přesvědčeni, že to není správné, tak byste si ten postoj měli zachovat. Pokud ostatní země mluví o tom, že RUSADA (Ruská antidopingová agentura) je nezpůsobilá a že by se v Rusku mezinárodní závody pořádat neměly, a přesto tam nakonec pojedou, je to jejich postoj. My jasně vystoupili, že nesouhlasíme s tím, co se v Rusku děje. Chceme tedy, aby práce, kterou v boji proti dopingu děláme, nepřišla vniveč.“

Rovněž Rybář si uvědomuje, že Češi mohou neúčastí na finále přijít o kvótu pro příští ročník Světového poháru. Aby v následující sezoně mohlo v závodech SP reprezentovat pět mužů a pět žen, musí se oba týmy udržet v Poháru národů do 10. místa.

Ondřej Rybář sleduje mužskou štafetu.

Ženy jsou zatím osmé, přičemž před jedenáctými Švýcarkami mají náskok 363 bodů. Rovněž muži figurují na osmé příčce, ale na jedenáctou Ukrajinu mají k dobru jen 154 bodů.

„Bohužel, uvědomujeme si, že neúčastí na finále můžeme přijít o kvótu,“ podotkl Rybář. „Ale kdyby všichni zavírali nad dopingem oči, nikdy nic nezměníte.“