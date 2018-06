Čím dál jdu, tím míň spím, přiznává Strýcová. Ale tohle ještě není konec

dnes 14:59

Paříž (Od našeho zpravodaje) - V drtivé většině povolání by to od dámy s ročníkem narození 1986 znělo nepatřičně. Tenistka Barbora Strýcová ovšem potěšeně konstatuje: „Pořád na to mám. Pořád se můžu měřit s mladšími holkami.“