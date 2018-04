Karolína vs. Kristýna. Do losování už se nebudu pouštět, směje se Strýcová

„Tušila jsem to,“ okamžitě s úsměvem reagovala Strýcová.



Kolikrát jste už losovala turnaj?

Losovala jsem podruhé v životě. Poprvé to bylo v Birminghamu, kde jsem Lucce Šafářové nalosovala Kerberovou. Už se do toho nebudu pouštět (smích).

Myslíte, že vám to Plíškovy odpustí?

No, nemusíme jim říkat, že jsem to byla zrovna já. Ještě jednou se omlouvám. Ale je hrozně vtipný, že jsem teď seděla s trenérem Davidem Kotyzou na obědě a on mi říkal, že určitě proti sobě vylosuji Kristýnu s Karolínou.

Los tenisového Prague Open V prvním kole nastoupí sedm českých tenisek

V prvním kole nastoupíte proti Italce Camile Giorgiové. Co říkáte na vaši soupeřku?

Samozřejmě nehraje moc antukový tenis. Je to taková hráčka, která do toho hrozně moc buší. Já budu muset být připravená na ty rány, protože se nebudou hrát moc dlouhé výměny. Za mě to bude hlavně o taktice než o tom, abych ji rozběhala. Na zápas se připravím, jak nejlépe budu umět a snad to vyjde.

Vzhlížíte k Prague Open jako k turnaji kdy by se mohlo zlomit období, kdy se vám ne úplně daří?

Doufám, že mi tento turnaj pomůže. Znamená pro mě hrozně moc, mám ho opravdu ráda a hraje se mi na něm dobře. Takže se budu snažit a snad se to blbé období zlomí.

Kdo vám bude v Praze fandit?

Dorazí zafandit moje rodina z Plzně, která mě moc často nevidí, takže za mnou přijede. Přítel přijede snad taky, pokud nebude mít nic na práci a pak takoví Hujerovi stejně jako loni. To nás tu bylo opravdu hodně.