Pikantní los pražského turnaje: sestry Plíškovy v prvním kole proti sobě

I druhá česká hvězda Petra Kvitová bude mít za soupeřku krajanku. Dvojnásobná vítězka Wimbledonu a turnajová dvojka bude na antuce hrát s Terezou Smitkovou, která dostala do soutěže divokou kartu. Pátou nasazenou Strýcovou čeká Italka Camila Giorgiová a osmičku Kateřinu Siniakovou Němka Andrea Petkovicová.

„S losem jsem spokojená,“ reagovala na soupeřku Sinaková. „Určitě to ale bude těžký zápas. Je to dlouho, co jsme spolu hrály a tehdy ta výhra pro mě byla první velký skalp. Těším se, až budu hrát před domácím publikem. Uvidíme, jak to dopadne,“ dodává turnajová osmička.



V pavouku je i Markéta Vondroušová, která nedohrála tento týden kvůli zranění nohy zápas ve Stuttgartu. Hrát bude s obhájkyní titulu Němkou Monou Barthelovou. Denisa Allertová si počká na soupeřku z kvalifikace.

Světová šestka Karolína Plíšková očekávala, že jednou na sesterský souboj musí dojít. „Toho se bojíme obě. Nepůjde o život, jen jedna z nás bude muset prohrát. Snad se nepohádáme a po zápase spolu zase budeme mluvit. Nejhorší to bude pro rodiče, ti se určitě dívat nebudou,“ řekla loňská první hráčka žebříčku WTA.

Hlavní soutěž začne v pondělí, už od prvních kol slibuje atraktivní podívanou. „Je to velmi silně obsazený turnaj. Určitě tady budou dobré zápasy a diváci budou mít na co koukat,“ předpovídá Siniaková.