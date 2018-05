Atlet Mužík připravuje volejbalisty. Překvapil mě jejich výskok, říká

Už skoro měsíc ladí Jiří Mužík fyzičku reprezentačního týmu, české volejbalisty připravuje na jejich letošní vrchol - Final Four Evropské ligy, které se uskuteční v polovině června v Karlových Varech.

Dvojnásobného účastníka olympijských her oslovil přímo volejbalový svaz. „Rádi bychom, aby kluky dostal na stejnou fyzickou úroveň. Někteří hráči skončili klubovou sezonu začátkem dubna, jiní dohrávali déle,“ vysvětlil záměr Miloslav Javůrek, manažer reprezentace. „Myslím, že kluci Jirku Mužíka skvěle přijali. Vědí, že z nich nebude dělat atlety, ale posune je na potřebný level. Čekají nás totiž náročné zápasy.“

Jiří Mužík Bývalý atlet Jiří Mužík (1. 9. 1976), specializoval se na běh na 400 m překážek. Účastník OH 2000 a 2004, v obou případech vypadl v semifinále. Člen zlaté štafety na halovém ME v roce 2000, stříbrný medailista na 400 m překážek na ME 2002.

Mužík v současné době pomáhá mnoha sportovcům z různých odvětví. Především házenkářům, fotbalistům, ragbistům, bojovníkům MMA, thaj-boxu nebo boxu. Mimo jiné vede i házenkářskou juniorskou reprezentaci a olympijské atlety z Libanonu.

Ví, že atletická průprava je základní esencí k dobrému výkonu ve všech disciplínách. Při volejbalovém tréninku ho však překvapila také jiná věc - neskutečně tvrdé projektily ze servisů… „Rázné volejbalové podání bych rozhodně nechtěl vybírat, jsou to pořádné pecky. Obdivuji to,“ dodal Mužík, který se jako junior věnoval trojskoku.

Nakonec převážil běh. Pořádný odraz však olympionik Mužík umí ocenit. „A ten mají volejbalisté fakt parádní, jako bejk. Excelentní,“ pochvaloval stříbrný medailista z evropského šampionátu v Mnichově v běhu na 400 m překážek z roku 2002.

„Ale není to jenom o chválení. Jedeme kruhové tréninky a silovou vytrvalost. Kluci dokončili sezony v klubech, chci jim hlavně pomoct v tom, aby ve všech aspektech co nejvíce využívali své tělo, zpevnili ho a pořádně nastartovali. Snad ví, že jsem tyhle věci nevyčetl s knížek, a že mám za sebou nějaké úspěchy,“ dodal Mužík. „Zatím se mi to líbí, jsem spokojený.“

Když se však stočí řeč na všeobecnou kondiční přípravu u dětí, tak zvážní. Bývalého úspěšného atleta kolikrát překvapí, jak některé sportovní děti neumí běhat. „Fyzička a síla u dětí nechybí, ale když se nenaučí v brzkém věku obratnosti, tak už to nikdy nedohoní. Mnoho dětí je handicapovaných tím, že neumí ani pořádně běhat. To už je mi i líto. Pak se divíme, že u kolektivních sportů nemáme takové výsledky,“ doplnil Mužík, podle něhož si to už sportovní svazy začínají uvědomovat.