Volejbalové reprezentace čekají další duely Evropské ligy v Praze

Ve středečním programu se pokusí volejbalistky znovu porazit Španělky (začátek v 17:00) a muži oplatit Finům (20:00) víkendovou porážku. V sobotu se ženy utkají se Slovenkami (16:00) a volejbalisté změří síly se Španělskem (19:00).

„Půjde o unikátní program,“ řekl předseda svazu Marek Pakosta. „Dvojzápas je výborný nápad a diváci se, doufám, budou bavit. Není často příležitost vidět reprezentace mužů i žen najednou,“ uvedl kouč mužů Michal Nekola.

Volejbalistky přehrály v sobotu Španělky jasně 3:0 na sety a výsledek touží zopakovat. Znovu by je měla táhnout smečařka Andrea Kossányiová, nově jsou v nominaci libero Veronika Dostálová a univerzálka Gabriela Orvošová.

Muži naopak vyšli ve Finsku naprázdno. Jejich hru by mohl rozhýbat nahrávač Jakub Janouch, který už je po svatbě připraven do hry. Přijít můžou další změny. „Chci dát příležitost ostatním, abychom před Final Four prověřili všechny,“ řekl kouč. Češi mají díky pořadatelství Final Four účast v závěrečném turnaji jistou.

V domácím prostředí musí volejbalisté zlepšit mezihru, vykrývání a chytání míčů v poli i nahrávku. „V tom byl asi nejmarkantnější rozdíl. Musíme hrát hlavně kompaktněji, než co jsme předvedli ve Finsku,“ nabádal Nekola tým při tréninku.

Sobotní zápasy doprovodí festival Minivolejbalu. „Již nyní je přihlášena tisícovka dětí z celé republiky, které ve čtyřech kategoriích ukážou, jak si rozumí s míčem, a na vlastní oči uvidí reprezentanty v akci,“ stojí na webu svazu.