Nepředvídatelný Amstel s příchutí piva. Pojedou Kreuziger i Sagan

Až v neděli těsně před polednem cyklisté vyrazí od radnice v Maastrichtu, bude na ně čekat 260kilometrová štreka provincií Limburg, na které bude naskládáno 35 krátkých, zato velmi prudkých stoupání.

Mezi nimi také třikrát pověstný Cauberg.

Kopec, který je pro Nizozemce podobným symbolem jako pro Francouze stoupání na Alpe d´Huez. Během závodu se tady v pětistupech mačká na 100 tisíc fanoušků, z nedaleké továrny je cítit pivo.

Ne nadarmo se o Caubergu hovoří jako o místě, které musí každý cyklistický fanoušek alespoň jednou během života navštívit.

Dlouho byl na Amstelu také rozhodujícím stoupáním dne, až loni se všechno změnilo.

Symbol závodu byl přesunut na metu 19 kilometrů před cílem.

A z Amstelu se stal jiný závod.

„Ono se to nezdá, ale závod to dost mění. Nutí to cyklisty podnikat něco o dost dříve, než tomu bylo v minulých letech. Ta nejtěžší část Amstelu je nějakých 45 kilometrů před cílem, kdy jsou za sebou čtyři náročná stoupání, a právě tady se může zrodit vítězný únik,“ říká Matt White, sportovní ředitel stáje Mitchelton-Scott.

Loňský ročník mu dává za pravdu, vždyť rozhodující selekce se odehrála už 40 kilometrů před cílem na Kruisbergu, což bylo na úvodní ardenské klasice něco nevídaného.

O to těžší je nyní závod dopředu odhadnout.

„Hlavně pro typické vrchaře se závod stal úplně jiným. Je to zajímavější a začíná se závodit o něco dřív,“ říká Roman Kreuziger, jediný český účastník úvodní ardenské klasiky.

Dlouho jsem neměl tak dobré pocity

Oproti předchozím rokům se u Kreuzigera nic nemění.

Znovu bude lídrem svého týmu v nadcházejícím ardenském týdnu.

Dojel už letos osmý na závodě Kolem Valencie, čtrnáctý na Abú Zabí, na Paříž-Nice patřil k nejaktivnějším lidem v balíku.

A po přípravě na Kanárských ostrovech, kterou strávil se svým týmovým trenérem, se před Amstelem cítí skvěle.

„Amstel a Lutych jsou dva mé nejoblíbenější závody. Těšil jsem se na ně i v letech, kdy jsem nebyl v top formě. A letos ji cítím. Dlouho jsem neměl tak dobré pocity,“ tvrdí český cyklista před startem.

Letos mu u australské stáje dobíhá dvouletá smlouva. I o její prodloužení chce nyní na nizozemských kopcích zabojovat.

„Natěšený jsem, teď to jen prodat,“ říká.

Spolu s ním budou v týmu o slušný výsledek usilovat také Daryl Impey s Michaelem Albasinim. „A až během závodu by mělo být určeno, na koho se pojede,“ vysvětluje Kreuziger.

Podporovat trio lídrů budou Luke Durbridge, Michael Hepburn, Chris Juul-Jensen a Carlos Verona.

„Máme v týmu kluky, kteří se mohou pokusit o skvělý výsledek,“ hecuje před závodem sportovní ředitel Matt White.

Třeba takový, jaký se Kreuzigerovi povedl v roce 2013, kdy zde triumfoval poté, co zaútočil 19 kilometrů před cílem při předposledním přejezdu přes Cauberg.

Valverde, Gilbert a taky Sagan

Už pětkrát vyhrál Valonský šíp, čtyřikrát Lutych-Bastogne-Lutych, od roku 2014 ovládl 50 procent ardenských klasik.

Ale Amstel Gold Race? Ani jednou!

Dvakrát tady Alejandro Valverde dojel druhý, jednou třetí, na premiérový triumf však stále čeká. Přesto je fenomenální Španěl jedním ze dvou největších favoritů.

Tím druhým je pochopitelně Philippe Gilbert, čtyřnásobný vítěz závodu.

Jeho belgický Quick-Step přijíždí na ardenské klasiky se stejnou taktikou, která se mu vyplácela v průběhu těch kostkových, tedy s více lídry.

Tím největším je pochopitelně Gilbert, který by v případě triumfu dorovnal v historické tabulce pětinásobného rekordmana Jana Raase.

Kromě něj bude Quick-Step spoléhat také na Juliana Alaphilippa. „Právě on je pro mě největším favoritem závodu spolu s Valverdem,“ má jasno White.

Třetím mužem do party, ke kterému bude Quick-Step vzhlížet, je vítěz Flander Niki Terspstra.

„Doufáme, že díky tomu, že můžeme hrát s více kartami, budeme v každém důležitém úniku a zopakujeme loňský ročník, kdy jsme vyhráli s Philippem Gilbertem,“ říká sportovní ředitel stáje Wilfried Peeters.

Nebezpečný bude rovněž Tim Wellens, vítěz středečního Brabantského šípu, který už je v kalendáři tradičním předělem mezi kostkovými klasikami a těmi ardenskými.

Wellens letos oplývá skvělou formou, třikrát už zvedal ruce nad hlavu, celkově vyhrál také španělský etapový závod Ruta del Sol.

Právě on bude černým koněm závodu.

Mezi favority se v neděli budou počítat také Dan Martin, Michal Kwiatkowski, Romain Bardet, Greg van Avermaet nebo Vincenzo Nibali.

A pochopitelně také čerstvý vítěz Pekla severu Peter Sagan.

Muž, který na kole těžko hledá limity a který klidně v neděli může z nejvyššího stupně ochutnat pivo pořadatele závodu.

Tím, že už letos vyhrál Gent-Wevelgem i Paříž-Roubaix, má splněno. V neděli nebude pod tlakem a z toho může těžit.

„A díky němu se závod dostane na jinou dimenzi,“ myslí si White.